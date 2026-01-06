en partie ensoleillé-8°
Sport
Football

Premier League: la tradition poignante de Sunderland

Vidéo: twitter

Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions

Sunderland et ses fans ont vécu un moment fort en émotions, jeudi, avant le match contre Manchester City.
06.01.2026, 09:2206.01.2026, 09:22
Yoann Graber
Yoann Graber

C'est un Granit Xhaka très ému qui apparaît en gros plan dans cette vidéo. Le capitaine de Sunderland se tient debout et applaudit, le visage marqué par l'émotion, pendant que tous les supporters brandissent des photos, applaudissent et chantent avec puissance.

Cette scène qui donne la chair de poule a eu lieu jeudi, juste avant le coup d'envoi du duel des Black Cats, à domicile, contre Manchester City en Premier League. Elle est une tradition à Sunderland depuis quelques années: lors du premier match de l'an à la maison, le club et ses fans rendent hommage aux supporters et proches décédés.

L'hommage plein d'émotion, en vidéo

Vidéo: twitter

Comme le souligne la BBC, les noms des supporters disparus lors des douze derniers mois sont affichés sur les écrans géants du stade. Pendant ce temps, les fans brandissent les photos de leurs proches qui ne sont plus là et qui étaient eux aussi des fidèles de Sunderland. Tout en applaudissant et en chantant à la gloire du club.

«Tous nos fans célestes seront avec nous. Quand un supporter de Sunderland disparaît, toute la communauté se rassemble. Vous savez, la famille du football se réunit», s'émeut Joanne Youngson sur le site de la BBC. Cette quadra est à l'origine de l'initiative. Elle a co-fondé en 2021 la section «Heaven Branch» du club, qui aide les fans des Black Cats dans leurs deuils.

Xhaka est proche des fans👇

Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé

«Elle a indiqué que le groupe comptait désormais plus de 600 membres et aidait régulièrement les familles des supporters à organiser les obsèques», relève la BBC. Grâce à cette association, les supporters peuvent également emporté un morceau de gazon de leur stade fétiche, le Stadium Of Light, lors de leur dernier voyage.

Après ce grand moment d'émotion jeudi, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont réussi à tenir en échec Manchester City (0-0), actuellement 2e de Premier League (à six points d'Arsenal).

Le classement de Premier League

Image
image: txt

Sunderland pointe lui à une belle 8e place. Après ce nul, le néo-promu a récolté un autre point sur la pelouse de Tottenham dimanche (1-1). Les Black Cats restent sur quatre matchs nuls de suite en Premier League. Ils tenteront de retrouver le chemin de la victoire dès mercredi à Brentford.

Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
