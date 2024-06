La Nati vit déjà sa première galère à l'Euro

«Le revoir livrer de telles performances nous a fait du bien», glisse Pierluigi Tami. Quant à Breel Embolo et à Denis Zakaria, ils ne sont toujours pas en mesure de participer pleinement aux entraînements collectifs. L’attaquant est apparemment plus près d’un retour que le demi. Mais sa titularisation pour samedi semble toujours aussi illusoire. Son jeu très «physique» implique une condition au-dessus de tout soupçon. «Il convient d’être patient», reconnaît Pierluigi Tami.

Ecarté pratiquement depuis deux ans de la sélection, Steven Zuber a rappelé, même s’il n’a joué que deux mi-temps contre l’Estonie et l’Autriche, combien il pouvait apporter à cette équipe de Suisse parfois en souffrance dans les trente derniers mètres.

Les Suisses ont choisi qui allait gagner l'Euro (et c'est pas la Nati)

«Il faut vraiment faire quelque chose. Même si les joueurs ne risquent pas vraiment de se blesser, on voit mal s’entraîner dix jours encore sur une telle pelouse...»

Inauguré en... 1905, ce stade où évolue le Kickers Stuttgart (D4) est le plus vieux d’Allemagne. Les problèmes rencontrés par la pelouse viennent de l’imperfection des rouleaux de gazon.

«Cette pelouse n’est pas digne du standing demandé par l’UEFA. Elle accorde trop de rebonds. Les joueurs ont été désagréablement surpris... L’UEFA s’est excusée et elle a promis de réagir. Nous n’excluons pas d’aller voir ailleurs», explique le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Le «Gazi-Stadion» ne serait pas le seul terrain d’entraînement qui pose un problème apparemment dans cet Euro 2024.

Et si une femme devenait coach d’un club de Super League?

Depuis le départ de Peter Zeidler, le FC Saint-Gall se cherche un nouveau coach. Une femme bien connue du club pourrait être la remplaçante idéale.

Les supporters saint-gallois vont devoir s'y habituer. Après six ans de bons et loyaux services, Peter Zeidler - pourtant sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de Suisse orientale - s'est engagé pour deux saisons à Bochum. Celui qui est passé par Sochaux et le FC Sion sera donc pour la toute première fois entraîneur principal en Bundesliga, après avoir été assistant à Hoffenheim.