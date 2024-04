L'Irlandaise Megan Campbell a lancé une touche de 38 mètres pour viser au-delà du point de pénalty. image: ITV sport

Cette tactique est mal-aimée, mais certains croient encore en elle

Megan Campbell a pilonné la défense anglaise à coup de très longues touches, mardi lors des Eliminatoires de l'Euro 2025. Cette stratégie, souvent détestée, se fait de plus en plus rare sur les terrains. Certains irréductibles continuent de la défendre.

Elles sont particulièrement rares. Logique, le football moderne exige le jeu court. Alors mardi, lorsque nous avons vu Megan Campbell, internationale irlandaise, enchaîné les touches longues en phase offensive contre l'Angleterre, il régnait comme un parfum de nostalgie.

Pourtant, ce n'est pas la façon la plus spectaculaire de jouer au football. Les amateurs de ballon rond ont d'ailleurs souvent eu les yeux qui saignent lorsque leur équipe multipliait les très longues remises en jeu en direction du but. Or à la vue du geste épuré de Campbell, on ne pouvait que regretter l'obsolescence programmée de cette situation.

La routine de la touche longue n'a pas changé. En tant que spécialiste, Megan Campbell la connaît avec exactitude. Face aux Anglaises, elle a d'abord demandé à ses coéquipières de monter, faisant signe d'avancer plus loin encore. Puis soudain, la préparation a ressemblé à celle d'une lanceuse de javelot.

Une longue prise d'élan, suivie d'une bascule. Le mouvement de balancier a catapulté le ballon à 38 mètres, au-delà du point de pénalty.

Megan Campbell est-elle surhumaine? Evidemment que non. Elle maîtrise simplement un mouvement qui, au grand désarroi de certains, est assimilable à un geste technique. Elle connaît la science du transfert de vitesse.

Les touches longues de Campbell n'ont pas abouti mardi à un but. Les Irlandaises ont néanmoins eu le mérite de surprendre la défense anglaise. Les joueuses adverses ont semblé perdu sur la pelouse. Elles ne savaient pas comment agir sur cette phase arrêtée, se dégageant dans la précipitation à la limite du cafouillage. Le danger était réel. La sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman l'a d'ailleurs reconnu.

«Elles ont fait de ce match un combat en plaçant des filles devant et en procédant à des remises en jeu spectaculaires. C'est une leçon pour nous. C'est ce qui nous a donné du fil à retordre. Nous savions que Campbell avait une très longue touche. J'espérais simplement qu'après ces actions, nous pourrions créer notre propre dynamique en gagnant les ballons puis en les conservant. C'est là que nous avons eu des difficultés» Sarina Wiegman

Du haut de ses 2m01, l'Anglais Peter Crouch a reçu sur sa tête bon nombre de touches similaires durant sa carrière. Sa grande taille l'explique, mais aussi parce qu'il a côtoyé à Stoke City un spécialiste des lancers: Rory Delap. Ses touches longues et puissantes (parfois mesurées à 60 km/h) étaient craintes dans toute l'Angleterre. De nombreux buts ont été inscrits grâce à ses remises en jeu, sur des phases qui s'apparentaient à des corners «bonus». Les Gunners ont souvent été piégés contre Stoke, malgré le côté parfois prévisible de la trajectoire des ogives. Arsène Wenger faisait un temps le nécessaire pour les interdire, car le football se joue avec les pieds.

Dans son podcast That Peter Crouch, «RoboCrouch» a toutefois reconnu que la réussite n'était pas toujours au rendez-vous. L'inefficacité. C'est avec le risque de la perte de balle la raison qui explique pourquoi les équipes sont si frileuses à envoyer les ballons au loin à l'aide des mains. Si l'on tenait tant à cette stratégie à Stoke, c'est surtout parce qu'elle déstabilisait l'adversaire. Des gardiens en venaient à botter en corner lorsqu'ils étaient mis sous pression, pour éviter de se confronter à une touche longue.

«J'ai vu les gens paniquer et accorder des corners au lieu d'une touche en raison de la confusion que cela provoquait» Peter Crouch

Peter Crouch a également précisé dans The Sun que chaque remise en jeu des Potters demandait à l'adversaire de redescendre: «C’est suffisamment chiant de devoir revenir et défendre sur les corners, mais quand c’est pareil sur toutes les touches… C’est pour ça que les équipes détestaient jouer contre Stoke City».

Il semblerait néanmoins que la touche longue ne soit pas si inefficace. C'est en tout cas ce que révèle une étude de The Athletic se concentrant sur quatre championnats: la Premier League, la Liga, la Championship et la MLS. Plus les touches obtenues dans le dernier quart de terrain adverse sont envoyées près de la ligne des 5m50, plus le xGD de la frappe survenue dans les 30 secondes est important. Il serait donc plus judicieux d'envoyer une ogive dans la surface de réparation plutôt que de chercher à jouer le long des lignes puis à centrer ou créer du jeu. Du moins si l'on cherche à marquer rapidement après la touche.

C'est quoi le xGD? Il s'agit de la différence entre les xG (Expected Goals, soit la probabilité de marquer sur une frappe définie) et les xGA (Expected Goals Against, qui eux s'intéressent à la probabilité d'encaisser un but). Cette mesure permet d'évaluer les performances d’une équipe de manière globale, en incluant les prestations défensives et offensives.

Le fait est que de nombreuses équipes utilisent la touche longue uniquement lorsqu'elles sont menées et courent après le temps. Dans ce cas, les lanceurs sont rarement de purs spécialistes et la précision manque parfois cruellement. Or lorsque l'on possède dans ses rangs un joueur capable de lancer loin, fort et précis, la touche longue - utilisée avec parcimonie pour surprendre l'adversaire - est une arme non négligeable, pour peu qu'il y ait de la taille dans la surface de réparation.

Le ballon doit également emprunter la bonne trajectoire. Celle-ci doit être directe, pas trop haute ni bombée, comme l'expliquait à l'agence Reuters le spécialiste Thomas Grønnemark, qui a notamment collaboré avec Liverpool. Cet entraîneur voit d'ailleurs d'autres possibilités avec ce type d'action. Atteindre la surface de réparation ne doit pas être l'unique but. La loi 15 du football explique que le hors-jeu n'existe pas lors d'une rentrée de touche. Les remises en jeu longues en profondeur sont donc une autre clé.

Mal-aimée, la touche longue a toujours d'irréductibles adeptes, notamment en Angleterre, le pays du «kick and rush», là où elle est née. Brentford en Premier League a régulièrement usé de cette tactique ces dernières saisons. Avec Megan Campbell, ils préservent une stratégie qui fait la diversité du football, mais que certains préfèreraient voir disparaître. C'est le cas de l'English Football League qui, depuis cette saison, interdit aux joueurs de sécher le ballon à l'aide d'une serviette, afin de favoriser le jeu rapide.