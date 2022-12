Lionel Messi va continuer d'arborer les couleurs parisiennes. Image: sda

Messi aurait une très bonne nouvelle pour le PSG

Désormais champion du monde, Lionel Messi devrait prolonger l'aventure parisienne au moins une année. L'Argentin de 35 ans aurait donné sa parole aux dirigeants.

Lionel Messi évoluera encore au Parc des Princes lors de la saison 2023/2024, selon les informations du Parisien. Les discussions ont été régulières durant de la Coupe du monde entre les dirigeants du PSG et Jorge Messi, le père et agent du joueur.

Le quotidien français parle d'un accord de principe entre les deux parties pour prolonger d'une saison l'épopée parisienne du prodige argentin. Et toujours selon le Parisien, Léo Messi n'a pas été difficile à convaincre: sa famille est heureuse et le PSG lui permet de rester au top niveau européen. Les garanties de pouvoir briller sur la scène européenne semblaient fondamentales pour l'Argentin.

Annoncé un temps outre-Atlantique, à Miami, il semblerait que David Beckham, le propriétaire du club floridien, n'ait pas réussi à trouver les mots pour faire venir la star argentine. Messi était également cité à de nombreuses reprises de retour dans son club de coeur. Mais le président catalan Joan Laporta n'a pas l'argent pour rapatrier son ancienne pépite.

La Pulga va donc continuer à briller sous le maillot du PSG au moins un an et demi de plus, lui tout auréolé de son titre de champion du monde et grand favori pour un huitième Ballon d'or. (svp)