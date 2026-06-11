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La Bosnie à la Coupe du monde de foot 2026: équipe et matchs

FILE - Bosnia&#039;s team players pose for a picture before the 2026 World Cup Group H qualifier soccer match between Bosnia and Romania in Zenica, Bosnia and Herzegovina, Saturday, Nov. 15, 2025. (AP ...
La Bosnie-Herzégovine, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026.Image: keystone

La Bosnie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5711.06.2026, 09:57

La Bosnie-Herzégovine évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Canada, le Qatar et la Suisse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Bosnie-Herzégovine participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Nikola Vasilj; 30 ans; FC St. Pauli
  • Mladen Jurkas; 18 ans; Borac Banja Luka
  • Martin Zlomislić; 27 ans; Rijeka

Défenseurs

  • Nihad Mujakić; 28 ans; Gaziantep
  • Dennis Hadžikadunić; 27 ans; Sampdoria
  • Tarik Muharemović; 23 ans; Sassuolo
  • Sead Kolašinac; 32 ans; Atalanta
  • Amar Dedić; 23 ans; Benfica
  • Nikola Katić; 29 ans; Schalke 04
  • Stjepan Radeljić; 28 ans; Rijeka
  • Nidal Čelik; 19 ans; Lens

Milieux de terrain

  • Benjamin Tahirović; 23 ans; Brøndby
  • Armin Gigović; 24 ans; Young Boys
  • Ivan Bašić; 24 ans; Astana
  • Ivan Šunjić; 29 ans; Pafos
  • Amar Memić; 25 ans; Viktoria Plzeň
  • Amir Hadžiahmetović; 29 ans; Hull City
  • Dženis Burnić; 28 ans; Karlsruher SC
  • Ermin Mahmić; 21 ans; Slovan Liberec

Attaquants

  • Samed Baždar; 22 ans; Jagiellonia Białystok
  • Ermedin Demirović; 28 ans; VfB Stuttgart
  • Edin Džeko (C); 40 ans; Schalke 04
  • Kerim Alajbegović; 18 ans; Red Bull Salzburg
  • Esmir Bajraktarević; 21 ans; PSV Eindhoven
  • Haris Tabaković; 31 ans; Borussia Mönchengladbach
  • Jovo Lukić; 27 ans; Universitatea Cluj

Calendrier

Voici quand jouera le Canada durant la Coupe du monde:

Classement

La Bosnie-Herzégovine affrontera le Canada, le Qatar et la Suisse. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)

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