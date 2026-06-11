La Bosnie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde 2026.
La Bosnie-Herzégovine évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Canada, le Qatar et la Suisse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Bosnie-Herzégovine participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Nikola Vasilj; 30 ans; FC St. Pauli
- Mladen Jurkas; 18 ans; Borac Banja Luka
- Martin Zlomislić; 27 ans; Rijeka
Défenseurs
- Nihad Mujakić; 28 ans; Gaziantep
- Dennis Hadžikadunić; 27 ans; Sampdoria
- Tarik Muharemović; 23 ans; Sassuolo
- Sead Kolašinac; 32 ans; Atalanta
- Amar Dedić; 23 ans; Benfica
- Nikola Katić; 29 ans; Schalke 04
- Stjepan Radeljić; 28 ans; Rijeka
- Nidal Čelik; 19 ans; Lens
Milieux de terrain
- Benjamin Tahirović; 23 ans; Brøndby
- Armin Gigović; 24 ans; Young Boys
- Ivan Bašić; 24 ans; Astana
- Ivan Šunjić; 29 ans; Pafos
- Amar Memić; 25 ans; Viktoria Plzeň
- Amir Hadžiahmetović; 29 ans; Hull City
- Dženis Burnić; 28 ans; Karlsruher SC
- Ermin Mahmić; 21 ans; Slovan Liberec
Attaquants
- Samed Baždar; 22 ans; Jagiellonia Białystok
- Ermedin Demirović; 28 ans; VfB Stuttgart
- Edin Džeko (C); 40 ans; Schalke 04
- Kerim Alajbegović; 18 ans; Red Bull Salzburg
- Esmir Bajraktarević; 21 ans; PSV Eindhoven
- Haris Tabaković; 31 ans; Borussia Mönchengladbach
- Jovo Lukić; 27 ans; Universitatea Cluj
Calendrier
Voici quand jouera le Canada durant la Coupe du monde:
Classement
La Bosnie-Herzégovine affrontera le Canada, le Qatar et la Suisse. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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