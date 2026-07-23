Sven Wolfensberger lors d'un match entre le FC Zurich et le Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE

VAR, pertes de temps…: voici les nouvelles règles en Super League

Le championnat de Suisse a adopté de nouvelles règles pour la saison 2026/2027. On fait le point avant la reprise prévue samedi.

Timo Rizzi Suivez-moi

Plus de «Sport»

La Super League s’apprête à reprendre ses droits samedi, moins d’une semaine après la finale de la Coupe du monde. Contrairement au Mondial, le championnat de Suisse ne généralisera pas la très décriée pause fraîcheur. Celle-ci ne pourra être instaurée qu’en cas de fortes températures, comme c’était déjà le cas auparavant.

De nombreux changements sont toutefois à prévoir sur d’autres aspects.

Outre le nouveau processus lié à la VAR, destiné à améliorer l’expérience des supporters dans les stades, l’assistance vidéo bénéficiera, comme lors de la Coupe du monde, de pouvoirs élargis. Désormais, un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, pourra également être contrôlé. Le premier avertissement, lui, continuera de ne pas faire l’objet d’une vérification. La manière dont la règle de la «mauvaise identité» sera appliquée après l’affaire Breel Embolo n’est pas encore clairement définie. L’interprétation retenue par l’UEFA doit encore être précisée.

En Super League, les mesures contre les pertes de temps seront également renforcées, à l’image de ce qui a été mis en place lors du Mondial. Les règles suivantes seront introduites:

Lors des touches et des six mètres, la règle des cinq secondes sera appliquée. L’arbitre principal indiquera le décompte en levant le bras. Au-delà de ce délai, la touche reviendra à l’adversaire et, dans le cas du dégagement, un corner sera accordé à l’équipe adverse.

L’arbitre principal indiquera le décompte en levant le bras. Au-delà de ce délai, la touche reviendra à l’adversaire et, dans le cas du dégagement, un corner sera accordé à l’équipe adverse. Lors des remplacements, les joueurs n’auront plus que dix secondes pour quitter le terrain. Si un joueur dépasse ce délai, son remplaçant ne pourra entrer en jeu qu’à la prochaine interruption de jeu, à condition qu’au moins une minute se soit écoulée.

Si un joueur dépasse ce délai, son remplaçant ne pourra entrer en jeu qu’à la prochaine interruption de jeu, à condition qu’au moins une minute se soit écoulée. Lorsqu’un joueur blessé est soigné sur le terrain par le personnel médical, il devra ensuite patienter une minute au bord de la pelouse avant de pouvoir reprendre le jeu. Cette règle connaîtra toutefois des exceptions: elle ne s’appliquera pas aux gardiens, aux joueurs victimes d’un choc avec un coéquipier ni à ceux qui se blessent à la suite d’une faute pour laquelle l’adversaire reçoit un carton.

Les pertes de temps liées aux ramasseurs de balles sont également amenées à disparaître. Cette saison, les ballons seront placés sur un cône, comme c’était déjà le cas en Challenge League, et non plus remis directement par les jeunes du club.

Les spectateurs profiteront aussi d’une nouveauté: le chronomètre continuera désormais de tourner pendant le temps additionnel. Jusqu’ici, l’affichage s’arrêtait à la 45e et à la 90e minute.

Enfin, la procédure de reprogrammation des matchs interrompus a été modifiée. Jusqu’à présent, les rencontres qui ne pouvaient pas aller à leur terme étaient rejouées depuis le début. Désormais, elles reprendront à l’instant précis où elles ont été interrompues.