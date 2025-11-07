brouillard
«Je n'avais jamais vu ça»: but irréaliste en Ligue des champions

«Je n'avais jamais vu ça»: but irréaliste en Coupe d'Europe

Défenseur de Newcastle, Dan Burn a inscrit mercredi en Ligue des champions un sublime tir enroulé… ni du droit, ni du gauche.
07.11.2025, 09:1607.11.2025, 09:31

En tant que défenseur, Dan Burn n’est pas vraiment habitué à faire trembler les filets. Ses statistiques offensives se résument d’ailleurs à une poignée de buts par saison. En Ligue des champions, c’est encore plus rare: avant cette semaine de compétition, le joueur de Newcastle n’avait inscrit qu’une seule réalisation, face au Paris Saint-Germain il y a deux ans.

Cependant, quand il marque, Burn semble le faire avec style, comme nous l’avons vu mercredi lors du succès 2-0 des Magpies contre l’Athletic Bilbao, lorsqu’il a ouvert le score à la 11e minute d’un coup de tête aussi puissant que surprenant.

Servi sur coup franc au deuxième poteau, où il était esseulé après un bon démarquage, Dan Burn, du haut de ses 2m01, a donné au ballon un effet spectaculaire, «inventant la tête enroulée», comme l’écrit Le Parisien.

Son but de la tête ⬇️

Vidéo: twitter

Le cuir filait d’abord nettement vers la ligne de but et les tribunes, mais est revenu dans le petit filet d’Unai Simon, effleurant son poteau gauche. Le gardien espagnol a semblé accompagner le ballon, comme persuadé qu’il allait sortir, avant d’être surpris par sa trajectoire.

Reste maintenant à savoir si ce coup de tête enroulé était calculé, ou si Dan Burn, appelé cette année pour la première fois de sa carrière en équipe d’Angleterre, à 32 ans (il en a aujourd’hui 33), cherchait simplement à remettre une balle puissante dans la surface pour ses coéquipiers. Quoi qu’il en soit, sur les réseaux, ce but a stupéfié. «Je n'avais jamais vu ça», écrit un internaute. «Il faut à tout prix que la science étudie le crâne de Dan Burn», ajoute un autre.

(roc)

