Le HC Ajoie et ses fans vont saluer la mémoire des personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constellation, jeudi à Crans-Montana. Image: KEYSTONE

Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes

Plusieurs équipes de National et Swiss League vont rendre un hommage aux victimes de la tragédie valaisanne ce vendredi dans les patinoires.

Pour la première fois depuis le drame de Crans-Montana, survenu tôt jeudi matin, plusieurs milliers de Suisses vont se retrouver ensemble au même endroit. Ce sera ce vendredi, à l'occasion d'une journée du championnat de Suisse de hockey sur glace. Un retour dans les patinoires qui sera forcément empreint d'émotions et permettra à la population de se recueillir ensemble. A ce titre, plusieurs clubs ont prévu d'organiser un hommage aux victimes de la tragédie valaisanne.

Ce jeudi en début d'après-midi, le HC Viège ne savait pas encore si son match face à Arosa (17h45) serait maintenu. «On attend la réponse de l'Office cantonal du sport, mais on part du principe que la partie se déroulera comme prévu initialement», nous informe Sébastien Pico, le CEO du club haut-valaisan. Le cas échéant, une minute de silence précéderait ce match comptant pour le championnat de Swiss League.

Les matchs de vendredi Image: TXT

Autre rencontre de seconde division, le rendez-vous entre La Chaux-de-Fonds et Sierre devrait lui aussi être accompagné d'un hommage. «On ne peut pas rester insensibles à ce qu'il s'est passé», nous dit Olivier Calame, le président des Abeilles.

En National League, soit le plus haut échelon du hockey suisse, Ajoie, Genève, Lausanne et Bienne reçoivent tous leur adversaire à domicile ce vendredi. Si le club seelandais n'a «pas encore décidé» ce qu'il organiserait avant la partie face à Lugano, selon le CEO Daniel Villard joint par watson, le directeur général du LHC Chris Wolf nous explique qu'une minute de silence sera respectée à la Vaudoise aréna. «On va la faire, c'est normal», fait-il savoir.

Ce sera aussi le cas du côté des Vernets, en marge du match entre Genève-Servette et les ZSC Lions, nous renseigne le chef de presse des Aigles, Geff Scarantino. Le président du HC Ajoie Patrick Hauert nous indique enfin que le club jurassien va lui aussi rendre hommage aux victimes, peu avant le premier lâcher de puck face aux Bernois.

Ces hommages ne sont pas rares dans les patinoires et les stades suisses, mais ils saluent le plus souvent la mémoire de proches du club ou d'anciens joueurs récemment disparus. Ceux qui seront organisés ce vendredi uniront tous les spectateurs, sans distinction de maillot.