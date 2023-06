Image: KEYSTONE

Teddy Okou, le bourreau du FC Sion, a trouvé un nouveau club

L'attaquant du Stade Lausanne-Ouchy, Teddy Okou, est sur le point de signer au FC Lucerne. Les modalités du contrat seraient réglées.

Daniel Wyrsch

Selon les informations de CH Media (dont fait partie watson), le FC Lucerne est sur le point de recruter l'attaquant Teddy Okou, formé au Havre. Un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club de Suisse centrale. Pour le Français de 25 ans aux origines ivoiriennes, Lucerne serait la deuxième étape suisse après le Stade Lausanne-Ouchy. La somme de transfert reste à négocier: elle devrait atteindre au moins six chiffres.

Teddy Okou a fêté il y a près de trois semaines la surprenante promotion en Super League du Stade Lausanne-Ouchy. Le troisième de la Challenge League s'est imposé lors du barrage contre le FC Sion, une équipe de classe supérieure. Le joueur le plus en vue fut Teddy Okou, au poste d'ailier droit.

Rapide et bon dribbleur, le Français a été le joueur dominant des Vaudois lors de la victoire 2-0 à Sion, et surtout lors du 4-2 au match retour. Au total, Okou a marqué un but et délivré trois passes décisives lors des deux matchs de barrage. En championnat, le joueur offensif de seulement 1,65 m avait déjà marqué les esprits: en 32 rencontres, il a inscrit 19 buts et donné 8 passes décisives.

C'est un bilan exceptionnel, même pour la Challenge League. Teddy Okou a été à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe.

Il sera intéressant de voir si les Lucernois trouveront les moyens financiers d'arracher Okou au Stade-Lausanne-Ouchy avant même la vente souhaitée du capitaine Ardon Jashari, âgé de 20 ans. Selon les informations de Sky, Lucerne a déjà obtenu une indemnité de 350 000 euros pour le transfert du gardien titulaire Marius Müller à Schalke 04.