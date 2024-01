Tout roule pour Fabian Schär chez les Magpies. image: keystone

Pourquoi Fabian Schär est meilleur à Newcastle qu'avec la Nati

Le défenseur suisse vient de prolonger son contrat chez les Magpies jusqu'à l'été 2025. Il a aussi eu droit à un bel hommage des fans. Sa réussite est tout sauf un hasard.

Katja Burgherr Suivez-moi

Plus de «Sport»

A côté de Manuel Akanji, titulaire à Manchester City, et Granit Xhaka, pilier d'Arsenal jusqu'à cet été, Fabian Schär est l'une des stars suisses évoluant en Angleterre. Pourtant, il n'a pas vraiment réussi à convaincre ces derniers temps avec la Nati, n'offrant pas une assurance tout risque dans l'axe de la défense.

Et ce, malgré que le Saint-Gallois cartonne actuellement à Newcastle, où il joue depuis six ans. La saison dernière, l'équipe du Nord-Est de l'Angleterre a terminé à une excellente quatrième place. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, les Magpies se sont qualifiés pour la Ligue des champions. Etant l'un des éléments les plus anciens de l'effectif, Schär a vécu de près l'ascension du club et s'est fait une place dans le cœur des supporters.

Un rare honneur et une «personne sensible»

Lors du «duel suisse» entre Newcastle et Manchester City ce week-end, ceux-ci l'ont fait savoir noir sur blanc. Ou plutôt blanc sur noir: le Saint-Gallois a reçu un rare honneur avec une banderole spécialement conçue pour lui. Son message? «Tout le monde a besoin d'un Fabian Schär», accompagné d'un étendard à l'effigie de l'Helvète. Qui n'a toutefois pas pu, cette fois, évité la défaite des siens (2-3).

«Ça signifie tout pour moi», s'est-il ému, en même temps qu'il a remercié les fans. Cette banderole faisait un clin d'œil à la toute fraîche prolongation de contrat du défenseur central chez les Magpies jusqu'en 2025. Une signature qui ne réjouit pas seulement les supporters, mais aussi l'entraîneur Eddie Howe. Dans une interview, le Britannique a fait l'éloge non seulement des qualités de jeu de Fabian Schär, mais aussi de son rôle de leader et de modèle pour les jeunes joueurs.

Eddie Howe a une très bonne relation avec Fabian Schär. Image: keystone

Avant d'atterrir à Newcastle, l'arrière de 32 ans est passé par le FC Wil, le FC Bâle, Hoffenheim et La Corogne. S'imposer à l'étranger n'a pas toujours été facile pour lui. A Hoffenheim, il a connu des hauts et des bas jusqu'à ce qu'il file en Espagne, où il a obtenu une place de titulaire avant d'être rapidement remis sur le banc.

Ce n'est que chez les Magpies, où il est sous contrat depuis 2018, que Schär se sent vraiment à l'aise sur et en dehors du terrain. Le footballeur de Suisse orientale, décrit un jour comme «une personne sensible» par la NZZ, semble avoir besoin d'un environnement favorable. A Newcastle, comme il s'en est réjoui dans une interview en juin 2023, toutes les planètes sont alignées.

«Je ne me suis jamais senti aussi bien dans un endroit qu'ici. La collaboration au sein de l'équipe et avec le staff technique est sans précédent» Fabian Schär

Sagesse, éloges et belle récompense

A propos de l'ambiance dans son équipe, l'international suisse a précisé:

«Dans le vestiaire, l'honnêteté est inconditionnelle. On est prêt à aborder les choses afin d'apporter des changements. Personne ne se place au-dessus de tout ça»

Et des changements, il y en a eu dans le Nord de l'Angleterre depuis 2021. La situation aurait pu devenir désavantageuse pour Fabian Schär, mais il n'en a rien été. Il y a deux ans, le club était racheté par l'Arabie saoudite via son fonds souverain (PIF), faisant passé d'un seul coup Newcastle de club traditionnel sans ambition à l'équipe la plus riche du monde.

Ce que les fans des Magpies espéraient mais que les romantiques du football craignaient – à savoir que Newcastle se lance dans une grande opération d'achats de stars à tout-va, comme Manchester City, par exemple – ne s'est pas totalement produit. Schär a ainsi pu continuer à jouer un rôle important dans la défense des «noir et blanc» après le rachat par les Saoudiens. La transformation du club, qui luttait contre la relégation avant la reprise, s'est faite beaucoup plus en douceur que prévu.

Alors que les fans réclamaient des joueurs comme Neymar, Cristiano Ronaldo ou Lewandowski, les recrues les plus chères depuis le changement de propriétaire s'appellent Alexander Isak (70 millions d'euros), Sandro Tonali (70) et Bruno Guimarães (42,10). Depuis la saison 2022/23, Newcastle n'occupe que la septième place de Premier League en termes de dépenses sur le mercato.

Sandro Tonali est l'une des deux recrues les plus chères de Newcastle. image: Keystone

Une stratégie raisonnée qui plaît à Fabian Schär:

«Les nouveaux propriétaires ont investi de manière très réfléchie et ont effectué des transferts intelligents. On n'a pas senti de frénésie d'achat. Au lieu de cela, quelques moyens ont été investis dans l'infrastructure. Ils ont vraiment fait du bon travail. Le changement de stratégie était nécessaire.»

Pour le défenseur central suisse, le transfert le plus important a de toute façon été celui de l'entraîneur, Eddie Howe, débarqué chez les Magpies en 2021 en provenance de Bournemouth. L'été dernier, le Saint-Gallois a tressé des lauriers au technicien:

«C'est le meilleur entraîneur de ma carrière. La manière dont il me traite sur le plan personnel me convient parfaitement. L'humain est important pour lui. C'est une composante essentielle chez lui»

Les louanges sont réciproques. Howe a ainsi déclaré à propos de son joueur: «Schär a la capacité de créer des moments qui vous coupent le souffle. Techniquement, il est tellement bon. C'est un joueur de haut niveau.»

Les investissements réalisés par les nouveaux propriétaires saoudiens portent déjà leurs fruits. Une saison après la reprise par le PIF, il y avait déjà de quoi se réjouir dans la ville du Nord de l'Angleterre. Dans la lutte pour les places européennes, Newcastle a laissé derrière lui des cadors comme Tottenham et Chelsea, décrochant ainsi une place en Ligue des champions.

L'aventure est certes déjà terminée, mais les Magpies ont rencontré trois cracks dans le groupe F, dit «de la mort»: le PSG, Milan et Dortmund. Grâce à la victoire 4-1 contre le grand Paris Saint-Germain, au cours de laquelle Schär a marqué un but, cette campagne devrait néanmoins rester un bon souvenir.

Le but en vidéo👇 Fabian Schär a achevé le PSG avec un bijou

Une inversion et un accent révélateur

Avec la Nati, Fabian Schär (78 sélections depuis 2013) n'a pas joué au niveau espéré ces derniers temps. Sous Murat Yakin, il n'est pas entré en jeu lors de 14 des 26 matchs officiels, certaines absences étant également dues à des blessures. Le dernier des huit buts qu'il a marqués pour la Suisse remonte à l'ère pré-Yakin. C'était en 2019, sous la houlette de Petkovic, en égalisant contre l'Irlande (1-1) lors des qualifications pour l'Euro.

Si la Nati a été une sorte de havre de paix pendant la période turbulente de Schär en Allemagne et en Espagne, il semble que ce soit le contraire aujourd'hui. Le Saint-Gallois a été écarté non seulement du onze de base, mais aussi du conseil des joueurs.

Fabian Schär a marqué son dernier but avec la Nati contre l'Irlande en 2019. image: www.imago-images.de

Au vu de cette situation, il n'est pas étonnant que les récentes déclarations du défenseur laissent apparaître une attention plus grande vers son club plutôt que sur la Nati.

«Bien sûr, je suis toujours fier de jouer pour l'équipe nationale. Pour l'instant, je me réjouis surtout de la formidable année passée avec mon club» Fabian Schär à l'agence Keystone-ATS

Lorsque l'on entend Fabian Schär parler anglais lors d'interviews, on devine ses origines suisses. Mais son accent fait également penser au Nord de l'Angleterre, preuve qu'il y a trouvé une seconde patrie.

Adaptation en français: Yoann Graber.