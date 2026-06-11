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L'Australie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Australian players pose for a team photo before their soccer World Cup qualifying match against Indonesia at the Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, Thursday, March 20, 2025. (AP Photo/ ...
L'équipe d'Australie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Australie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Australie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0311.06.2026, 10:03

L'Australie évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Australie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Mathew Ryan (C); 34 ans; Levante
  • Paul Izzo; 31 ans; Randers
  • Patrick Beach; 22 ans; Melbourne City

Défenseurs

  • Miloš Degenek; 32 ans; APOEL
  • Alessandro Circati; 22 ans; Parma
  • Jacob Italiano; 24 ans; Grazer AK
  • Jordan Bos; 23 ans; Feyenoord
  • Jason Geria; 33 ans; Albirex Niigata
  • Kai Trewin; 25 ans; New York City FC
  • Aziz Behich; 35 ans; Melbourne City
  • Harry Souttar; 27 ans; Leicester City
  • Cameron Burgess; 30 ans; Swansea City
  • Lucas Herrington; 18 ans; Colorado Rapids

Milieux de terrain

  • Connor Metcalfe; 26 ans; FC St. Pauli
  • Aiden O'Neill; 27 ans; New York City FC
  • Cammy Devlin; 28 ans; Heart of Midlothian
  • Jackson Irvine; 33 ans; FC St. Pauli
  • Paul Okon-Engstler; 21 ans; Sydney FC

Attaquants

  • Mathew Leckie; 35 ans; Melbourne City
  • Mohamed Touré; 22 ans; Norwich City
  • Ajdin Hrustic; 29 ans; Heracles Almelo
  • Awer Mabil; 30 ans; Castellón
  • Nestory Irankunda; 20 ans; Watford
  • Cristian Volpato; 22 ans; Sassuolo
  • Nishan Velupillay; 25 ans; Melbourne Victory
  • Tete Yengi; 25 ans; Machida Zelvia

Calendrier

Voici quand jouera l'Australie durant la Coupe du monde:

Classement

L'Australie affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:

(leo/adapt. btr)

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