L'Australie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Australie lors de la Coupe du monde 2026.
L'Australie évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Australie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Mathew Ryan (C); 34 ans; Levante
- Paul Izzo; 31 ans; Randers
- Patrick Beach; 22 ans; Melbourne City
Défenseurs
- Miloš Degenek; 32 ans; APOEL
- Alessandro Circati; 22 ans; Parma
- Jacob Italiano; 24 ans; Grazer AK
- Jordan Bos; 23 ans; Feyenoord
- Jason Geria; 33 ans; Albirex Niigata
- Kai Trewin; 25 ans; New York City FC
- Aziz Behich; 35 ans; Melbourne City
- Harry Souttar; 27 ans; Leicester City
- Cameron Burgess; 30 ans; Swansea City
- Lucas Herrington; 18 ans; Colorado Rapids
Milieux de terrain
- Connor Metcalfe; 26 ans; FC St. Pauli
- Aiden O'Neill; 27 ans; New York City FC
- Cammy Devlin; 28 ans; Heart of Midlothian
- Jackson Irvine; 33 ans; FC St. Pauli
- Paul Okon-Engstler; 21 ans; Sydney FC
Attaquants
- Mathew Leckie; 35 ans; Melbourne City
- Mohamed Touré; 22 ans; Norwich City
- Ajdin Hrustic; 29 ans; Heracles Almelo
- Awer Mabil; 30 ans; Castellón
- Nestory Irankunda; 20 ans; Watford
- Cristian Volpato; 22 ans; Sassuolo
- Nishan Velupillay; 25 ans; Melbourne Victory
- Tete Yengi; 25 ans; Machida Zelvia
Calendrier
Voici quand jouera l'Australie durant la Coupe du monde:
Classement
L'Australie affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:
(leo/adapt. btr)
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