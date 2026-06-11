L'équipe d'Australie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

L'Australie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Australie lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Australie évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Australie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Mathew Ryan (C); 34 ans; Levante

Paul Izzo; 31 ans; Randers

Patrick Beach; 22 ans; Melbourne City Défenseurs Miloš Degenek; 32 ans; APOEL

Alessandro Circati; 22 ans; Parma

Jacob Italiano; 24 ans; Grazer AK

Jordan Bos; 23 ans; Feyenoord

Jason Geria; 33 ans; Albirex Niigata

Kai Trewin; 25 ans; New York City FC

Aziz Behich; 35 ans; Melbourne City

Harry Souttar; 27 ans; Leicester City

Cameron Burgess; 30 ans; Swansea City

Lucas Herrington; 18 ans; Colorado Rapids Milieux de terrain Connor Metcalfe; 26 ans; FC St. Pauli

Aiden O'Neill; 27 ans; New York City FC

Cammy Devlin; 28 ans; Heart of Midlothian

Jackson Irvine; 33 ans; FC St. Pauli

Paul Okon-Engstler; 21 ans; Sydney FC Attaquants Mathew Leckie; 35 ans; Melbourne City

Mohamed Touré; 22 ans; Norwich City

Ajdin Hrustic; 29 ans; Heracles Almelo

Awer Mabil; 30 ans; Castellón

Nestory Irankunda; 20 ans; Watford

Cristian Volpato; 22 ans; Sassuolo

Nishan Velupillay; 25 ans; Melbourne Victory

Tete Yengi; 25 ans; Machida Zelvia

Calendrier

Voici quand jouera l'Australie durant la Coupe du monde:

Classement

L'Australie affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:

(leo/adapt. btr)