La gestion financière de David Degen inquiète les supporters du FC Bâle. Image: sda

En leur réclamant de l'argent, Degen déstabilise les fans du FC Bâle

Les membres du FC Bâle sont conviés à éponger un déficit. Il s'agit d'une somme relativement modeste. Mais l'urgence pose question: dans quelle situation financière le club est-il vraiment?

Céline Feller

300'000 francs, ce n'est pas beaucoup d'argent, aujourd'hui, dans le monde du football. Les échelles de valeur ont changé. Il est d'autant plus surprenant que le FC Bâle ait déclenché une nouvelle tempête pour cette somme «dérisoire»...

Concrètement, l'association doit verser 300'000 au FC Basel AG pour couvrir un déficit de 1,2 million de francs (ce qui n'a rien d'une somme extravagante non plus). Un déficit que personne n'avait évoqué il y a un mois. A cette époque, David Degen annonçait même des chiffres noirs.

La question à Bâle n'est pas de savoir si les membres de l'association vont aider le FCB - ce n'est jamais vraiment une question dans cette ville. Surtout pas quand les 300 000 francs peuvent être répartis entre 8000 adhérents et devenir 40 francs par personne. Une rallonge acceptable pour des fans qui, souvent ici, placent le club au-dessus de presque tout.

Les questions en ville sont différentes. Où ira cet argent? Demandera-t-on aux membres de passer à la caisse chaque année? Et s'il manque 20 millions de revenus dans les transferts, comme en 2022, ces mêmes membres paieront-ils 400 francs au lieu de 40? Quelles sont les perspectives du club? Où doit être, et surtout, où peut être le FC Bâle dans cinq ans? Comment la direction compte-t-elle maîtriser les finances? Existe-t-il un plan directeur?

La liste des questions pourrait s'allonger indéfiniment. Mais les plus importantes sont: que penser d'un club qui force la main de sa base pour toucher 300 000 francs? À quel point le FCB est-il vraiment mal en point financièrement?

Le fait qu'aucune de ces questions n'ait de réponse et que le club ne veuille fournir aucune information sur demande rappelle de mauvais souvenirs. Des moments où la transparence était inexistante. Où le capitaine autoproclamé Bernhard Burgener promettait de ne pas quitter un navire en perdition, tout en le guidant dans les eaux troubles du surendettement et des participations étrangères - les fonds Centricus.

Les dons pourraient couler de source si le FCB énonçait ouvertement le plan d'action et le type de problèmes. La ville de Bâle, ses habitants et ses environs, n'ont jamais été les derniers à soutenir et sauver ce qui leur est cher. Ni quand le FC Bâle des années 80 était criblé de dettes et que Karl Odermatt collectait de l'argent dans la rue. Ni quand un «festival des mendiants» avait été organisé pour conserver deux tableaux de Picasso à Bâle - les dons avaient atteint 1,9 million de francs.

Le FC Bâle jouit d'un formidable aura populaire. Image: EPA RITZAU SCANPIX

Au FCB, comme souvent, il s'agit moins d'un problème de fonds que de forme. Dire une chose en décembre et présenter une réalité différente en janvier. Offenser les membres au lieu de chercher une communication directe et honnête. Privilégier les rapports conflictuels à la bienveillance.

Ces modestes 300 000 francs font perdre une grande partie de la confiance que David Degen tente de bâtir depuis deux ans avec la base. Ils alimentent les craintes pour l'avenir. La hantise que les investisseurs étrangers ne soient bientôt à nouveau envisagés. Le FCB pourrait manquer de liquidités dans un futur proche. D'où cette dernière question: pourquoi est-il tellement urgent de réunir 300 000 francs?