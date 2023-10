Olivier Giroud et l'AC Milan ont préparé leur rencontre de Ligue des champions à Dortmund d'une manière particulière. Image: keystone

L'AC Milan a préparé son match en écoutant un son très désagréable

Le club lombard et son attaquant suisse Noah Okafor défient le Borussia Dortmund et son fameux «mur jaune» ce mercredi en Ligue des champions (21h00). Un rendez-vous préparé de manière originale.

stefan wyss / ch media

A Milan, on éprouve un profond respect pour le déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund. Ce premier match à l’extérieur de la campagne de Champions League est d’abord un défi sportif, avec un mastodonte de Bundesliga qui attend les Milanais. Mais plus encore que les joueurs, c’est la tribune sud du Signal Iduna Park que redoute le club lombard.

En clair: quand il s’agit du Borussia Dortmund, les médias italiens font couler davantage d’encre pour dépeindre le «Muro giallo» («Mur jaune») que pour décrypter la tactique de l’entraîneur Edin Terzic ou le jeu de l’attaquant Niclas Füllkrug.

Le fameux «mur jaune» de Dortmund. image: imago-images.de

Ce respect est tel que mardi, lors du dernier entraînement sur son propre terrain, l’AC Milan a fait usage de haut-parleurs pour tenter de reproduire l’ambiance aussi sonore qu’électrique qui régnera dans le stade de Dortmund. Des enregistrements de chants des supporters allemands ont ainsi été diffusés, une démarche originale entreprise par le coach Stefano Pioli. Pourtant, les joueurs milanais devraient être habitués à une atmosphère bruyante, eux qui jouent généralement devant plus de 70 000 fans dans leur antre de San Siro.

Deux buts en quatre jours

Noah Okafor est l’un de ceux qui se réjouissent de vivre cette ambiance assourdissante, bien que générée par les cordes vocales des supporters adverses. Il y a quelques semaines, l’attaquant suisse recruté cet été pour 14 millions d’euros ne cachait pas son attrait pour les atmosphères chauffées à blanc.

«Lorsque j’ai joué contre Milan à San Siro en Champions League il y a un an avec Salzbourg, j’ai été impressionné par l’ambiance. C’était incroyable de voir comment les supporters soutenaient leur équipe durant 90 minutes. Et tu peux l’apprécier même quand tu joues pour l’équipe adverse.» Noah Okafor

Samedi dernier, Okafor a pour la première fois déclenché lui-même les cris de joie de San Siro en tant que joueur milanais. C’est lui qui a inscrit le deuxième but lors de la victoire contre la Lazio (2-0). Et comme il avait déjà marqué quatre jours plus tôt à Cagliari pour sa première titularisation, on peut dire que l'international suisse vient de véritablement lancer son aventure à Milan.

Noah Okafor a marqué son premier but en Serie A la semaine passée contre Cagliari. image: imago-images.de

Le Bâlois de 23 ans n’est certes pas encore un titulaire régulier, mais il est aussi l’un des artisans du bon début de saison de son club. L’AC Milan a pris un meilleur départ que ces dernières années, même si le succès avait ensuite été au rendez-vous avec un titre de champion (2022) et une qualification pour les demi-finales de la Champions League (2023).

Okafor est l’un des six joueurs recrutés cet été pour un montant compris entre 14 et 20 millions d’euros. Des transferts rendus possibles par la vente du stratège Sandro Tonali à Newcastle pour environ 80 millions d’euros.

Le remplaçant des cracks

Le rôle actuel d’Okafor est d’être prêt à sauter sur le terrain pour prendre le relais des superstars de l’attaque, le Portugais Rafael Leão et le Français Olivier Giroud, quand ces derniers ont besoin de repos. Et comme Okafor peut aussi bien évoluer sur l’aile gauche que dans l’axe de l’attaque, les dirigeants milanais le voulaient absolument. Ils ont d’ailleurs surenchéri cet été sur l’offre de la Lazio, qui souhaitait faire d’Okafor le successeur de l’attaquant international italien Ciro Immobile.

