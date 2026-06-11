Le Mexique à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Mexique et ses matchs lors de cette Coupe du monde.
Le Mexique évoluera dans le groupe A de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. La sélection mexicaine y affrontera la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et la Tchéquie. Voici l’effectif, le calendrier et les résultats de l’équipe du Mexique.
En un coup d'Œil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Mexique participera à la Coupe du monde de football 2026:
Gardiens
- Raúl Rangel; 26 ans; Guadalajara
- Carlos Acevedo; 30 ans; Santos Laguna
- Guillermo Ochoa; 40 ans; AEL Limassol
Défenseurs
- Jorge Sánchez; 28 ans; PAOK
- César Montes; 29 ans; Lokomotiv Moscow
- Edson Álvarez (C); 28 ans; Fenerbahçe
- Johan Vásquez; 27 ans; Genoa
- Israel Reyes; 26 ans; América
- Mateo Chávez; 22 ans; AZ
- Jesús Gallardo; 31 ans; Toluca
Milieux de terrain
- Érik Lira; 26 ans; Cruz Azul
- Luis Romo; 31 ans; Guadalajara
- Álvaro Fidalgo; 29 ans; Real Betis
- Orbelín Pineda; 30 ans; AEK Athens
- Obed Vargas; 20 ans; Atlético Madrid
- Gilberto Mora; 17 ans; Tijuana
- Luis Chávez; 30 ans; Dynamo Moscow
- Brian Gutiérrez; 22 ans; Guadalajara
Attaquants
- Raúl Jiménez; 35 ans; Fulham
- Alexis Vega; 28 ans; Toluca
- Santiago Giménez; 25 ans; Milan
- Armando González; 23 ans; Guadalajara
- Julián Quiñones; 29 ans; Al-Qadsiah
- César Huerta; 25 ans; Anderlecht
- Guillermo Martínez; 31 ans; Pumas
- Roberto Alvarado; 27 ans; Guadalajara
Calendrier
Voici quand jouera l’équipe du Mexique pendant la Coupe du monde:
Classement
Le Mexique devra affronter la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et la Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. hun)
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