L’équipe du Mexique en 2026. Image: keystone

Le Mexique à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Mexique et ses matchs lors de cette Coupe du monde.

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Le Mexique évoluera dans le groupe A de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. La sélection mexicaine y affrontera la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et la Tchéquie. Voici l’effectif, le calendrier et les résultats de l’équipe du Mexique.

En un coup d'Œil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Mexique participera à la Coupe du monde de football 2026:

Gardiens Raúl Rangel; 26 ans; Guadalajara

Carlos Acevedo; 30 ans; Santos Laguna

Guillermo Ochoa; 40 ans; AEL Limassol Défenseurs Jorge Sánchez; 28 ans; PAOK

César Montes; 29 ans; Lokomotiv Moscow

Edson Álvarez (C); 28 ans; Fenerbahçe

Johan Vásquez; 27 ans; Genoa

Israel Reyes; 26 ans; América

Mateo Chávez; 22 ans; AZ

Jesús Gallardo; 31 ans; Toluca Milieux de terrain Érik Lira; 26 ans; Cruz Azul

Luis Romo; 31 ans; Guadalajara

Álvaro Fidalgo; 29 ans; Real Betis

Orbelín Pineda; 30 ans; AEK Athens

Obed Vargas; 20 ans; Atlético Madrid

Gilberto Mora; 17 ans; Tijuana

Luis Chávez; 30 ans; Dynamo Moscow

Brian Gutiérrez; 22 ans; Guadalajara Attaquants Raúl Jiménez; 35 ans; Fulham

Alexis Vega; 28 ans; Toluca

Santiago Giménez; 25 ans; Milan

Armando González; 23 ans; Guadalajara

Julián Quiñones; 29 ans; Al-Qadsiah

César Huerta; 25 ans; Anderlecht

Guillermo Martínez; 31 ans; Pumas

Roberto Alvarado; 27 ans; Guadalajara

Calendrier

Voici quand jouera l’équipe du Mexique pendant la Coupe du monde:

Classement

Le Mexique devra affronter la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et la Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. hun)