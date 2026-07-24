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Voici le pronostic de watson pour la Super League

epa13125492 Players of Thun greet their supporters after the UEFA Champions League second qualifying round match between FC Thun and Dinamo Zagreb, in Thun, Switzerland, 21 July 2026. EPA/PETER KLAUNZ ...
Thoune peut-il à nouveau jouer le titre?Image: keystone

Voici le pronostic de watson pour la Super League

Le championnat de Suisse de football reprend ce samedi. Malgré une compétition toujours imprévisible, voici notre pronostic pour le classement final.
24.07.2026, 16:4424.07.2026, 16:44
team watson

Six jours après la finale du Mondial aux États-Unis, la Super League reprend ses droits. La saison débute samedi soir avec Lausanne–GC et Servette–Bâle. Une fois encore, tout semble possible dans l’élite suisse.

Le programme de la reprise:

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Image: TXT

D’ici à la fermeture du mercato, le 8 septembre, les cartes peuvent encore être rebattues. Nous nous prêtons néanmoins au jeu des pronostics et dévoilons notre classement complet de Super League.

Grasshopper Club Zürich

Sauvé à trois reprises par les barrages, GC n’échappera pas à la relégation cette saison. Après le changement de propriétaire et le licenciement du directeur sportif Alain Sutter, le club le plus titré de Suisse basculera en Challenge League. Amir Abrashi achèvera ainsi sa carrière sur une immense désillusion.

FC Vaduz

De retour dans l’élite après cinq ans d’absence, le club liechtensteinois décrochera une place en barrage. Même dans les périodes difficiles, l’entraîneur Marc Schneider saura préserver la sérénité du groupe.

Die Vaduzer jubeln mit dem Pokal nach dem Aufstieg in die Super League im Fussball Meisterschaftsspiel der Challenge League zwischen dem FC Wil und dem FC Vaduz im Stadion Bergholz, am Freitag, 15. Ma ...
Le FC Vaduz a rejoint l'élite lors de la dernière journée de Challenge League la saison dernière.Image: keystone

FC Lausanne-Sport

Les ambitions vaudoises dépassent largement la lutte pour le maintien. Mais après plusieurs départs importants, Lausanne devra une nouvelle fois regarder davantage derrière que devant. L'équipe du nouveau coach Luka Elsner n'a toujours pas recruté le moindre joueur cet été.

FC Zürich

Avec Marcel Koller, le FCZ espère repartir de l’avant. Mais avec un effectif proche de celui de la saison dernière, les progrès resteront limités. Zurich gagnera tout de même une place au classement.

FC Thoune

Après un titre de champion sensationnel, Thoune reviendra à des ambitions plus modestes. Jamais menacé par la relégation, le club de l’Oberland bernois paiera toutefois ses nombreux départs et terminera dans le bas du ventre mou.

«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»

Servette FC

Après une saison décevante, Servette a largement remanié son effectif, tout en conservant son emblématique maître à jouer Timothé Cognat. Mais les recrues peineront à répondre aux attentes et les Grenat manqueront une nouvelle fois la Championship Group.

FC Sion

Le FC Sion a rarement connu une telle sérénité. Au lieu de changements constants, le club mise désormais sur la continuité. Une stratégie qui a déjà porté ses fruits pour Thoune, Lugano et Saint-Gall. Les Valaisans réaliseront une saison régulière correcte et arracheront de justesse leur place dans le top 6.

FC Lucerne

La première saison de l’après-Mario Frick sera plus convaincante que la précédente. Avec Udo Portmann à sa tête, Lucerne se qualifiera pour le Championship Group, sans toutefois décrocher de billet européen.

FC Lugano

Enfin installé dans un véritable stade, Lugano restera l’une des meilleures équipes du championnat. Mais le titre lui échappera cette saison encore.

Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse

FC Bâle

Après un été agité et marqué par de nombreux départs, le FC Bâle ne jouera pas le titre. Il décrochera néanmoins une qualification européenne.

FC Saint-Gall

Dans l’est de la Suisse, peu de choses ont changé depuis la saison dernière. Le classement final restera lui aussi identique: Saint-Gall échouera de peu dans sa quête d’un premier titre depuis 2000.

BSC Young Boys

Déjà parmi les meilleures attaques du championnat la saison dernière, Young Boys avait surtout péché en défense. Renforcé par Isaac Schmidt et Cédric Zesiger, le club bernois retrouvera le titre après trois ans d’attente.

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