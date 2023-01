Pas sûr que Silvio Berlusconi et Marta Fascina soient les bienvenus dans la curva des ultras de l'Inter Milan... image: keystone/shutterstock

La copine de Berlusconi insulte les fans de l'Inter très vulgairement

Marta Fascina s'est lâchée sur Instagram après le match samedi entre les Milanais et l'AC Monza (2-2), l'équipe dont l'ancien sulfureux premier ministre italien est propriétaire.

Marta Fascina ne semble pas être une grande adepte de diplomatie. Et pourtant, la jeune femme de 32 ans serait inspirée de maîtriser un minimum cet art: elle est députée pour la région italienne de Campanie depuis 2018, sous l'étiquette du parti «Forza Italia».

Marta Fascina avec Silvio Berlusconi, son mec (54 ans d'écart, mais la même passion pour la politique, le foot et la poésie). Image: keystone

Mais c'est bien dans le costume de compagne de Silvio Berlusconi, ancien sulfureux premier ministre italien et actuel propriétaire de l'AC Monza, que Marta Fascina s'est laissée emporter par ses émotions samedi soir sur Instagram, comme l'explique So Foot. Juste après que l'équipe de son chéri ait arraché le nul contre l'Inter Milan à la 93e minute (2-2) en Serie A, elle a publié une story aussi explicite que vulgaire:

Interista vaffanculoooo!!!💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 (en français: «Intéristes, allez vous faire enculer»)

La story en question

La copine du Cavaliere a retiré sa story depuis, mais les internautes ont eu le temps d'en faire des captures d'écran et de la partager. Ils pourront témoigner que la jeune femme a au moins mis une touche de sensibilité en incorporant un peu de musique, en l'occurence la chanson Unstoppable de Sia.

Un grand rival et des filles de joie

Si les émotions de Marta Fascina ont sans doute été décuplées par le scénario fou du match et le soulagement de voir Monza – seulement 15e de Serie A – récolter in extremis un point, elles ont certainement aussi un lien avec le passé de son homme. Silvio Berlusconi, 86 ans, a été le président du grand rival de l'Inter Milan, l'AC Milan, pendant 31 ans (1986 à 2017).

Le Cavaliere a de grosses ambitions pour son AC Monza👇 De retour en Serie A avec l'AC Monza, Berlusconi vise la Champions League de Yoann Graber

Et niveau langage fleuri et délicatesse, Fascina est à bonne école. Lors du dernier souper de Noël de l'AC Monza, néo-promu en Serie A, Berlusconi – qui est toujours président du parti «Forza Italia» – a expliqué, micro en main, comment il a motivé ses joueurs:

«J'ai dit aux joueurs: "La Juventus, l'AC Milan, etc., arrivent maintenant et si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, je vous amène dans le vestiaire un car de putes"» Silvio Berlusconi, lors du souper de Noël de l'AC Monza

Les détails de cette scène pathétique👇 Berlusconi promet un «car de putes» pour motiver ses joueurs

On espère en tout cas que le coach tient un autre discours pour galvaniser sa troupe...

Et on se réjouit d'ores et déjà du match retour entre l'Inter et Monza le 16 avril, cette fois-ci dans l'antre des Interistes qui risquent de réserver un accueil particulier à Marta Fascina, Silvio Berlusconi et leur équipe. (yog)