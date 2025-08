Le nouveau maillot extérieur de Young Boys ne fait pas l'unanimité. image: Keystone

Le maillot de Young Boys devient la risée du web

La nouvelle tenue extérieure des Bernois est victime d'un bad buzz sur les réseaux sociaux.

Plus de «Sport»

Young Boys a mis les petits plats dans les grands pour présenter son nouveau maillot extérieur. Mercredi dernier, le club bernois a publié sur ses réseaux sociaux des photos du chandail, dans une atmosphère très vintage et chic: le tissu est porté par la légende Stéphane Chapuisat, ancien attaquant d'YB et actuel chef scout, qui jongle avec un vieux ballon en cuir brun dans un appartement cossu de style Belle Epoque.

Ce décor très classe se veut à l'image du maillot, porté pour la première fois en match samedi à Winterthour (1-1). C'est ce qu'explique le club:

«Notre nouveau maillot extérieur 25/26 allie un design classique à des détails élégants: rayures verticales, touches dorées et l'ancien logo YB sur la poitrine. Il rappelle de grands noms. L'un d'eux le porte lui-même: Stéphane Chapuisat, une légende du terrain, toujours actif au club aujourd'hui.»

Stéphane Chapuisat (56 ans) dans ses œuvres. image: capture d'écran x

La tenue est franchement réussie, couplant parfaitement une sobriété générale avec des éléments dorés qui illuminent le tissu sans être tape-à-l'œil. Et puis, les rayures noires et blanches amènent de l'originalité, puisqu'YB n'a, de mémoire de connaisseur, jamais arboré pareil design, en tout cas depuis très longtemps.

Seulement voilà, l'originalité – ou plutôt son absence – est justement le problème de ce maillot, aux yeux de beaucoup d'internautes. Et pour cause: plusieurs sites et comptes spécialisés ont remarqué que la tunique bernoise, pourtant présentée comme un produit unique et presque luxueux, est quasiment un copier-coller du maillot d'Angers de la saison dernière...

La preuve image: instagram/footpackfr

Comme Young Boys, le club de Ligue 1 française est équipé par Nike. Et, effectivement, sa tenue du dernier exercice ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des pensionnaires du Wankdorf: template et couleurs identiques, avec un col et des manches semblables. Même les rayures dorées se retrouvent sur le tissu angevin.

Certains followers du compte Instagram «footpackfr», qui a relevé la similarité, n'y vont pas de main morte pour critiquer le maillot d'YB et la «paresse créative» de Nike. Florilège:

«C’est vraiment de la m....! Nike se fait un chiffre monstre avec des maillots pas oufs et au design recyclé année après année. Et personne ne dit rien parce que c’est Nike»

«Nike n’a honte de rien»

«Le template (design) a deux ans de retard»

Vous pensez quoi du maillot d'YB? Il est beau, mais il ne devrait pas ressembler autant à celui d'Angers Il est beau, et ce n'est pas grave si c'est un copier-coller d'un autre club Je ne l'aime pas Voter Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

Un commentaire détonne, à cause du nom de son auteur: un certain Jordan Lefort. Le footballeur français évolue actuellement à Angers, mais il a aussi porté le maillot... de Young Boys entre 2020 et 2022. Et apparemment, le défenseur central maîtrise aussi bien l'humour que les tacles glissés. «C'est moi le lien entre les deux 😂», a-t-il commenté.

Avec ce maillot, le club de l'ouest de la France n'a pas réussi à obtenir mieux qu'une 14e place en Ligue 1 la saison dernière. Reste donc à Young Boys à décrocher le titre cette année avec ce tissu, histoire de le rendre vraiment spécial.