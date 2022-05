Silvio Berlusconi et son club de l'AC Monza sont promus en Serie A. image: keystone

De retour en Serie A avec l'AC Monza, Berlusconi vise la Champions League

Le Cavaliere avait fait le pari fou de faire monter le club dans l'élite du foot italien quand il l'a racheté en 2018, alors qu'il était en Serie C. Il l'a réussi, avec des idées bien particulières.

Zlatan Ibrahimovic, Federico Chiesa et José Mourinho risquent bien d'être éclipsés par le retour d'une autre star la saison prochaine en Serie A. Elle ne sera ni sur le terrain, ni sur le banc, mais en tribune.

Oui, Silvio Berlusconi, 85 ans, fréquentera de nouveau les stades de l'élite italienne dès la mi-août. Le sulfureux ancien premier ministre et son club de Monza ont fêté la promotion dimanche, en allant battre Pise en match retour du barrage (4-3 après prolongations). Une première dans l'histoire du club lombard, pourtant fondé en 1912.

Provoc' , botox et amour fou

Les retrouvailles entre le Cavaliere et le Milan AC, qu'il a dirigé pendant 31 ans entre 1986 et 2017, font déjà saliver. Depuis qu'il a cédé l'écurie Rossoneri à un consortium chinois il y a cinq ans, l'homme d'affaires miliardaire n'est jamais revenu à San Siro. En septembre 2019, un an après être devenu propriétaire de Monza, il provoquait – fidèle à sa réputation – son ancien club en affirmant que «s'il y avait un match amical, on gagnerait 3-0».

A ce moment-là, Monza évoluait en... Serie C (troisième division), alors que Milan, certes loin de ses glorieuses années sur le toit de l'Europe, occupait le ventre mou de première division.

Mais que ce soit en affaires, en football ou en politique, Berlusconi a toujours aimé les défis. Faire monter Monza dans l'élite en était clairement un.

Si l'entrepreneur a posé son hélicoptère et ses valises pleines de billets dans la banlieue nord et chic de Milan en septembre 2018, c'est avant tout à cause de son ami Adriano Galliani (77 ans), son ancien bras droit au Milan AC qui occupe la même fonction à Monza. «J'avais eu vent que le propriétaire, Nicola Colombo, avait mis le club en vente. J'en ai parlé à Berlusconi, il y avait ses enfants, on a vite été d'accord et je me suis précipité chez Colombo. En deux heures, c'était une affaire conclue», expliquait Galliani en 2021 à L'Equipe.

Berlusconi a donc suivi son fidèle compagnon – déjà copropriétaire et vice-président de Monza entre 1975 et 1985 – par amitié, mais aussi par amour de la région, selon Galliani:

«Cela fait quarante ans que Berlusconi réside à Arcore, commune limitrophe, c'est une façon de renvoyer l'ascenseur» Adriano Galliani, bras droit de Berlusconi à Monza

Et l'ancien premier ministre n'a pas fait qu'injecter des millions d'euros (25 les 18 premiers mois) dans le club lombard, il s'est aussi impliqué personnellement en suivant l'équipe à domicile comme à l'extérieur. C'était le cas à Pise dimanche, où le Cavaliere, visage botoxé et sourire Colgate, s'est affiché avec sa jeune et charmante compagne Marta Fascina, 32 ans, soit 53 de moins que lui.

image: instagram

Barbier et Ligue des champions

A son arrivée dans la ville bien connue pour son Grand Prix de F1, Berlusconi promettait de bâtir une équipe «jeune et composée uniquement de joueurs italiens». Obsédé par son image, il se souciait aussi sérieusement de celle de ses joueurs. A qui il voulait imposer des critères esthétiques bien particuliers:

«Ils devront avoir les cheveux en ordre, il y a déjà un coiffeur de Monza qui a dit qu'il leur fera les coupes gratuitement. Pas de barbe ni de tatouages, tout comme ils ne devront pas porter fièrement diverses boucles d'oreilles. Ce seront des exemples de courtoisie sur le terrain. Ils s'excuseront auprès des adversaires en cas de faute et traiteront l'arbitre comme un gentleman. Si on leur demande des autographes, ils ne feront pas de dessin mais écriront de manière lisible leur nom et prénom et seront toujours vêtus avec sobriété et goût. Je veux quelque chose de différent du foot actuel.» Silvio Berlusconi

Et autant dire que ces vœux pieux n'ont pas tenu très longtemps. Histoire de monter une équipe compétitive pour la Serie B, Monza engageait en été 2020 Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng, deux footballeurs pas franchement réputés pour la sobriété de leur look... Pour l'italianité de l'effectif, on repassera aussi: les Lombards ont accédé à la Serie A avec 8 étrangers.

Mais malgré ses incohérences, le sulfureux politicien a réussi son pari. Et il n'a aucune intention de s'arrêter là:

«On veut gagner le championnat et aller en Ligue des champions» Silvio Berlusconi, après la promotion de Monza en Serie A sur DAZN

Berlusconi a déjà soulevé cinq fois la coupe aux grandes oreilles avec le Milan AC. Une chose est sûre: à 85 ans, il n'a rien perdu de son ambition.