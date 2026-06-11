L'Equateur à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Equateur lors de la Coupe du monde 2026.
L'Equateur évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Allemagne, Curaçao et la Côte d'Ivoire. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Equateur participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Hernán Galíndez; 39 ans; Huracán
- Moisés Ramírez; 25 ans; Kifisia
- Gonzalo Valle; 30 ans; LDU Quito
Défenseurs
- Félix Torres; 29 ans; Internacional
- Piero Hincapié; 24 ans; Arsenal
- Joel Ordóñez; 22 ans; Club Brugge
- Willian Pacho; 24 ans; Paris Saint-Germain
- Pervis Estupiñán; 28 ans; Milan
- Ángelo Preciado; 28 ans; Atlético Mineiro
- Jackson Porozo; 25 ans; Tijuana
- Yaimar Medina; 21 ans; Genk
Milieux de terrain
- Jordy Alcívar; 26 ans; Independiente del Valle
- Anthony Valencia; 22 ans; Antwerp
- Kendry Páez; 19 ans; River Plate
- Alan Minda; 23 ans; Atlético Mineiro
- Pedro Vite; 24 ans; UNAM
- Denil Castillo; 22 ans; Midtjylland
- Alan Franco; 27 ans; Atlético Mineiro
- Moisés Caicedo; 24 ans; Chelsea
Attaquants
- John Yeboah; 25 ans; Venezia
- Kevin Rodríguez; 26 ans; Union Saint-Gilloise
- Enner Valencia (C); 36 ans; Pachuca
- Jordy Caicedo; 28 ans; Huracán
- Gonzalo Plata; 25 ans; Flamengo
- Nilson Angulo; 22 ans; Sunderland
- Jeremy Arévalo; 21 ans; VfB Stuttgart
Calendrier
Voici quand jouera l'Equateur durant la Coupe du monde:
Classement
L'Equateur affrontera l'Allemagne, Curaçao et la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:
(leo/adapt. btr)
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