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L'Equateur à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Ecuador&#039;s players pose for a team photo before a World Cup 2026 qualifying soccer match against Paraguay at Defensores del Chaco in Asuncion, Paraguay, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Jorge Sa ...
L'équipe d'Equateur, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Equateur à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Equateur lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0611.06.2026, 10:06

L'Equateur évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Allemagne, Curaçao et la Côte d'Ivoire. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Equateur participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Hernán Galíndez; 39 ans; Huracán
  • Moisés Ramírez; 25 ans; Kifisia
  • Gonzalo Valle; 30 ans; LDU Quito

Défenseurs

  • Félix Torres; 29 ans; Internacional
  • Piero Hincapié; 24 ans; Arsenal
  • Joel Ordóñez; 22 ans; Club Brugge
  • Willian Pacho; 24 ans; Paris Saint-Germain
  • Pervis Estupiñán; 28 ans; Milan
  • Ángelo Preciado; 28 ans; Atlético Mineiro
  • Jackson Porozo; 25 ans; Tijuana
  • Yaimar Medina; 21 ans; Genk

Milieux de terrain

  • Jordy Alcívar; 26 ans; Independiente del Valle
  • Anthony Valencia; 22 ans; Antwerp
  • Kendry Páez; 19 ans; River Plate
  • Alan Minda; 23 ans; Atlético Mineiro
  • Pedro Vite; 24 ans; UNAM
  • Denil Castillo; 22 ans; Midtjylland
  • Alan Franco; 27 ans; Atlético Mineiro
  • Moisés Caicedo; 24 ans; Chelsea

Attaquants

  • John Yeboah; 25 ans; Venezia
  • Kevin Rodríguez; 26 ans; Union Saint-Gilloise
  • Enner Valencia (C); 36 ans; Pachuca
  • Jordy Caicedo; 28 ans; Huracán
  • Gonzalo Plata; 25 ans; Flamengo
  • Nilson Angulo; 22 ans; Sunderland
  • Jeremy Arévalo; 21 ans; VfB Stuttgart

Calendrier

Voici quand jouera l'Equateur durant la Coupe du monde:

Classement

L'Equateur affrontera l'Allemagne, Curaçao et la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:

(leo/adapt. btr)

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source: universal images group editorial / universal history archive
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