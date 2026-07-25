Vozinha lors du 16e de finale du Mondial contre l'Argentine. Image: www.imago-images.de

Le héros surprise du Mondial a retrouvé un club

Sans club depuis son départ de Chaves (Portugal) au 1er juillet, le gardien cap-verdien Vozinha, révélation du Mondial à 40 ans, a trouvé un nouveau point de chute.

Axel HERNANDEZ / afp

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Le gardien cap-verdien Vozinha, l'un des héros du dernier Mondial de football, va s'engager avec Colo Colo, a annoncé vendredi le président du club chilien.

«Vozinha va devenir un joueur de Colo Colo, il viendra au Chili dans les prochains jours, il passera les examens de rigueur et sera ensuite présenté, ici, au Stade Monumental», s'est félicité Anibal Mosa devant des journalistes, avant un match de championnat national. «Sportivement, il est en très bonne forme, c'est pour cela que nous le recrutons», a-t-il ajouté.

Vozinha a été l'une des principales attractions de la Coupe du monde, avec des performances héroïques du haut de ses 40 ans, notamment en groupes contre l'Espagne (0-0), victorieuse de la compétition.

De son vrai nom Josimar José Evora Dias, il a mené une sélection cap-verdienne ébouriffante jusqu'aux seizièmes de finales, où les Requins Bleus ont poussé les finalistes argentins en prolongations (3-2 a.p).

Passé par Chypre, la Slovaquie, la Moldavie ou encore l'Angola, Vozinha n'a signé son premier contrat professionnel qu'à 26 ans.

Grâce à ses performances au Mondial, et bien aidé par un coup de projecteur du populaire influenceur brésilien Casimiro, Vozinha est devenu en quelques semaines une personnalité ultra-suivie, passant de 50 000 à près de 30 millions d'abonnés sur Instagram. Une visibilité qui a probablement contribué à lui permettre de retrouver un club.



(afp/roc)