Sans cette vulgaire serviette, Messi n'aurait jamais été une star

Après quatre ans dans les équipes de jeunes, le moment est venu pour lui, en 2004 et à seulement 17 ans, de faire ses débuts en première équipe aux côtés de son grand modèle, Ronaldinho. Le reste appartient à l'histoire: Lionel Andrés Messi Cuccittini est devenu – sans vouloir offenser le regretté Johan Cruyff – le joueur le plus important de l'histoire du club. Personne n'a disputé autant de matchs officiels pour le FC Barcelone (778!). Avec 672 buts, l'Argentin en est le meilleur buteur. Il est également détenteur du record de titres, avec 35 trophées, dont quatre Ligues des champions, dix Liga et sept Coupes d'Espagne.

Le club blaugrana n'offrait que 600 euros par mois à sa pépite argentine, mais il prenait en charge ses frais de thérapie. Messi souffrait alors d'un problème de croissance et mesurait à peine 140 cm. Comme il était petit, agile et rapide, il a été surnommé «La Pulga» (La Puce) dès son enfance.

Les débuts en Catalogne étaient loin d'être faciles pour Lionel Messi, jeune garçon timide originaire de la province argentine de Rosario. Sa famille, qui a déménagé avec lui à Barcelone, ne se sentait pas à l'aise en Espagne et est rapidement repartie en Argentine. Le petit «Leo», son surnom, est resté seul avec son père et a vécu dans l'académie juniors du FC Barcelone, la célèbre Masia.

«A Barcelone, le 14 décembre 2000 et en présence de Messieurs Minguella et Horacio, Carles Rexach, secrétaire technique du FC Barcelone, s'engage sous sa responsabilité et malgré quelques avis contraires, à engager le joueur Lionel Messi tant que nous restons dans les chiffres convenus.»

La serviette devrait être mise aux enchères entre le 18 et le 27 mars. Son prix de départ? 300 000 livres, soit environ 329 000 francs suisses. Mais Bonhams estime qu'elle changera de propriétaire pour au moins 500 000 livres. Autrement dit, s'il veut enfin acquérir son objet de convoitise, le FC Barcelone devra mettre la main à la poche, plus que prévu.

Que doit donc faire cette championne olympique romande pour vous intéresser?!

La freeskieuse Sarah Höfflin a beau être douée, elle a beaucoup de mal à gagner des followers sur les réseaux sociaux. «Peut-être que je suis trop vieille pour ça», songe-t-elle.

Sarah Höfflin a terminé 4e à Laax et 3e à Coire. Ce sont d'excellents résultats. Mais quelle que soit la course de Coupe du monde à laquelle elle participe, la Genevoise de 33 ans est toujours dans l'ombre de Mathilde Gremaud. Cette dernière, victorieuse à Coire et à Laax, est en tête du classement par discipline dans les disciplines slopestyle et big air.