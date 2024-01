Messi vainqueur du Trophée FIFA The Best, ce n'est pas scandaleux

Lionel Messi (à gauche) en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022, tenue l'an passé à Paris. Image: keystone

Messi meilleur footballeur de 2023? C'est légitime

L'Argentin a remporté lundi soir son troisième trophée «FIFA The Best» du meilleur footballeur de l'année. Depuis, beaucoup évoquent un scandale. Mais à y regarder de plus près, cela n'y ressemble pas vraiment.

Plus de «Sport»

Stupeur à Londres lundi soir, lorsque le trophée «FIFA The Best» a été accordé à Lionel Messi. L'Argentin a devancé Erling Haaland et Kylian Mbappé, à l'issue d'un vote relativement serré, qui ne satisfait pas de nombreux observateurs. Le prix est censé récompenser le meilleur footballeur de l'année civile, et clairement, Messi n'a pas marqué 2023 de son empreinte.

La Coupe du monde disputée fin 2022 au Qatar n'étant pas prise en compte lors de cette élection, il faut d'abord retenir chez «Leo» ce titre de champion de France, glané sans être exceptionnel avec le Paris Saint-Germain (neuf buts et six passes décisives de janvier à juin en Ligue 1). Notons aussi ces éliminations précoces en Coupe de France contre Marseille et en Ligue des champions face au Bayern, lors de matchs où il paraissait dépasser par les événements.

L'année de la Pulga a également été marquée par un transfert à l'Inter Miami. Après des débuts tonitruants (victoire en Leagues Cup et finale en Coupe des Etats-Unis), le champion du monde a flanché en MLS. Souvent blessé, il n'a marqué qu'une seule fois. Sa saison s'est achevée fin octobre, comme le veut la tradition en Amérique du Nord. Messi n'a donc disputé que deux rencontres lors des deux derniers mois de l'année: c'était en sélection.

Face à lui, le Norvégien Erling Haaland semblait être le vainqueur tout trouvé. Il a réalisé le triplé avec son club de Manchester City (Premier League, Ligue des champions, FA Cup) et a inscrit 44 buts en 2023, sans compter ceux marqués pour sa sélection. Du très lourd, à l'image des statistiques de Kylian Mbappé (52 réalisations toutes compétitions confondues).

Les résultats à la loupe

Il y a forcément matière à réagir, ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une récompense individuelle décernée à Lionel Messi suscite de vives réactions. On pense notamment aux Ballons d'Or 2021 et 2023.

watson avait donné son avis👇 Humeur Le huitième Ballon d'or de Messi est une grande mascarade

Mais voilà: au trophée «FIFA The Best» du meilleur footballeur de l'année, les choses sont différentes. L'élection ne se contente pas de l'avis de 92 journalistes – certains nous réservant parfois de véritables surprises. Elle est bien plus représentative, englobe de très nombreux pays, différents acteurs. Le jury en comprenait d'ailleurs quatre types clairement identifiés: les sélectionneurs des équipes nationales membres de la FIFA, les capitaines de toutes les sélections, un journaliste spécialisé de chaque pays et les fans, autorisés à participer sur le site internet de l'instance mondiale du football.

Tous les votants décernaient ainsi cinq, trois et un points à leurs trois meilleurs joueurs, et si les journalistes ont boudé significativement l'Argentin, ce n'est pas le cas des trois autres catégories.

Les fans, présents en nombre, ont plébiscité Messi, tout comme les capitaines des équipes nationales.

Les sélectionneurs, eux, ont opté pour Haaland, mais «Leo» le talonne de peu. Et si l'on cumule les votes des capitaines et des coachs, la Pulga reste en tête. Pas de quoi donc crier au scandale si la grande majorité des acteurs, en dehors des médias, estime qu'il mérite son trophée.

Le résumé des points à l'issue des votes. image: FIFA

Pour atténuer la participation des milliers de supporters et donner de l'importance à chacune des quatre catégories, la FIFA a établi son classement final en attribuant 13 points au joueur terminant en tête de l'un des quatre groupes, puis 11 au deuxième, 9 au troisième, 8 au quatrième, et ainsi de suite. Messi et Haaland ayant été deux fois premiers, et deux fois deuxièmes, ils ont chacun obtenu le total de 48 points. Et puisqu'en cas d'égalité, la victoire revient au joueur ayant reçu l'approbation des capitaines d'équipe, Lionel Messi a logiquement reçu son prix.

Les capitaines, et plus généralement les joueurs, puisqu'il arrive que ceux qui portent le brassard consultent leurs coéquipiers, ont donc eu le dernier mot. Si eux ont ainsi voté en faveur de Messi, on ne peut que respecter leur choix, ils sont après tout les mieux placés pour désigner le vainqueur.

Certes, leur réflexion quant à la perception du «meilleur» interroge, et Lionel Messi, pour tout ce qu'il a fait, semble encore largement influencer les professionnels, tels que Mbappé et Granit Xhaka qui l'ont soutenu. La seule controverse pourrait venir du vote des supporters, si nous apprenions que les fans de Messi avaient multiplié les comptes personnels afin de lui offrir des voix supplémentaires. Or ce n'est pour l'instant pas le cas, et étant donné l'aura du joueur, pas sûr qu'il ait besoin de cela pour convaincre les foules, malgré une année loin de ses anciens standards.

Messi a remporté, sans que nous puissions être véritablement surpris, son troisième trophée «FIFA The Best» du meilleur footballeur de l'année. Il n'était pas à la cérémonie, et n'a ni envoyé un représentant, comme l'a fait Haaland avec son père, ni partagé une vidéo de remerciement, ou même un post sur ses réseaux sociaux. Est-il lui même embarrassé ou est-ce simplement la preuve que ce trophée, qui tente de concurrencer le Ballon d'Or, ne prend pas? Peut-être un peu des deux.