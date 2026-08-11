«Ça finit en évacuation»: les réseaux sociaux piègent des randonneurs
Près de 4000 personnes ont dû être secourues en montagne en Suisse l’an dernier. Un record dont notre pays se serait bien passé et qui ne s’explique pas uniquement par les accidents: des randonneurs se retrouvent aussi bloqués ou à bout de forces en pleine ascension.
En juillet dernier, deux grimpeurs se sont ainsi retrouvés coincés sur une paroi après avoir sous-estimé la durée de leur sortie, relate la RTS. À court de forces et incapables de terminer avant la nuit, ils ont appelé les secours vers 18h.
Ce cas n'est plus rare. Selon une étude du Club alpin suisse, le blocage (provoqué notamment par la météo, le vertige, un problème de matériel ou la panique) et l’épuisement sont même devenus la première cause de sauvetage en haute montagne.
Les réseaux sociaux contribuent aussi à ce phénomène, qui inquiète les sauveteurs. Les images de paysages spectaculaires donnent envie de rejoindre des lieux parfois difficiles d’accès, sans toujours montrer les efforts, l’expérience ou la préparation nécessaires pour y parvenir en toute sécurité.
L’enjeu, pour les professionnels de la montagne, n’est pas de freiner l’envie de découverte en altitude, mais d’éviter que l’inspiration ne se transforme en mauvaise surprise. Car derrière une image spectaculaire, il y a parfois un itinéraire bien plus exigeant qu’il n’y paraît.
(jcz)