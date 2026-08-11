Près de 4000 personnes ont dû être secourues en montagne en Suisse l’an dernier. Image: shutterstock/keystone/watson

«Ça finit en évacuation»: les réseaux sociaux piègent des randonneurs

Les médias numériques rendent parfois la montagne plus accessible qu’elle ne l’est vraiment. Une illusion qui peut se payer cher et qui contribue à la hausse des sauvetages.

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Près de 4000 personnes ont dû être secourues en montagne en Suisse l’an dernier. Un record dont notre pays se serait bien passé et qui ne s’explique pas uniquement par les accidents: des randonneurs se retrouvent aussi bloqués ou à bout de forces en pleine ascension.



En juillet dernier, deux grimpeurs se sont ainsi retrouvés coincés sur une paroi après avoir sous-estimé la durée de leur sortie, relate la RTS. À court de forces et incapables de terminer avant la nuit, ils ont appelé les secours vers 18h.



«Ils ont un peu surestimé leurs forces. Ils pensaient faire une petite longueur vite fait et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu» Mathieu Lambert, responsable opérationnel du sauvetage chez Air-Glaciers, cité par la RTS.

Ce cas n'est plus rare. Selon une étude du Club alpin suisse, le blocage (provoqué notamment par la météo, le vertige, un problème de matériel ou la panique) et l’épuisement sont même devenus la première cause de sauvetage en haute montagne.

Les réseaux sociaux contribuent aussi à ce phénomène, qui inquiète les sauveteurs. Les images de paysages spectaculaires donnent envie de rejoindre des lieux parfois difficiles d’accès, sans toujours montrer les efforts, l’expérience ou la préparation nécessaires pour y parvenir en toute sécurité.

«Il y a beaucoup de gens qui parlent de magnifiques endroits (...) et il y a des gens qui ne sont pas tout à fait prêts à monter si haut et aller si loin dans la difficulté. Ça finit en évacuation» Mathieu Lambert, responsable opérationnel du sauvetage chez Air-Glaciers, cité par la RTS.

L’enjeu, pour les professionnels de la montagne, n’est pas de freiner l’envie de découverte en altitude, mais d’éviter que l’inspiration ne se transforme en mauvaise surprise. Car derrière une image spectaculaire, il y a parfois un itinéraire bien plus exigeant qu’il n’y paraît.



(jcz)