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La Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde: équipe et matchs

FILE - New Zealand All Whites pose for a team photo ahead of their international soccer friendly against Chile in Auckland, New Zealand, Monday, March 30, 2026. (Shane Wenzlick/Photosport via AP, File ...
L'équipe de Nouvelle-Zélande, ici lors d'un match amical en 2026.Image: keystone

La Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde: équipe, calendrier, résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1311.06.2026, 10:13

La Nouvelle-Zélande évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Belgique, l'Egypte et l'Iran. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Nouvelle-Zélande participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Max Crocombe; 32 ans; Millwall
  • Alex Paulsen; 23 ans; Lechia Gdańsk
  • Michael Woud; 27 ans; Auckland FC

Défenseurs

  • Tim Payne; 32 ans; Wellington Phoenix
  • Francis de Vries; 31 ans; Auckland FC
  • Tyler Bindon; 21 ans; Sheffield United
  • Michael Boxall; 37 ans; Minnesota United FC
  • Liberato Cacace; 25 ans; Wrexham
  • Nando Pijnaker; 27 ans; Auckland FC
  • Finn Surman; 22 ans; Portland Timbers
  • Callan Elliot; 26 ans; Auckland FC
  • Tommy Smith; 36 ans; Braintree Town

Milieux de terrain

  • Joe Bell; 27 ans; Viking
  • Matthew Garbett; 24 ans; Peterborough United
  • Marko Stamenić; 24 ans; Swansea City
  • Sarpreet Singh; 27 ans; Wellington Phoenix
  • Elijah Just; 26 ans; Motherwell
  • Alex Rufer; 29 ans; Wellington Phoenix
  • Ben Old; 23 ans; Saint-Étienne
  • Callum McCowatt; 27 ans; Silkeborg
  • Ryan Thomas; 31 ans; PEC Zwolle
  • Lachlan Bayliss; 23 ans; Newcastle Jets

Attaquants

  • Chris Wood (C); 34 ans; Nottingham Forest
  • Kosta Barbarouses; 36 ans; Western Sydney Wanderers
  • Ben Waine; 25 ans; Port Vale
  • Jesse Randall; 23 ans; Auckland FC

Calendrier

Voici quand jouera la Nouvelle-Zélande durant la Coupe du monde:

Classement

La Nouvelle-Zélande affrontera la Belgique, l'Egypte et l'Iran lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:

(leo/adapt. btr)

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source: hulton archive / heritage images
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