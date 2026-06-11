La Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde: équipe, calendrier, résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026.
La Nouvelle-Zélande évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Belgique, l'Egypte et l'Iran. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Nouvelle-Zélande participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Max Crocombe; 32 ans; Millwall
- Alex Paulsen; 23 ans; Lechia Gdańsk
- Michael Woud; 27 ans; Auckland FC
Défenseurs
- Tim Payne; 32 ans; Wellington Phoenix
- Francis de Vries; 31 ans; Auckland FC
- Tyler Bindon; 21 ans; Sheffield United
- Michael Boxall; 37 ans; Minnesota United FC
- Liberato Cacace; 25 ans; Wrexham
- Nando Pijnaker; 27 ans; Auckland FC
- Finn Surman; 22 ans; Portland Timbers
- Callan Elliot; 26 ans; Auckland FC
- Tommy Smith; 36 ans; Braintree Town
Milieux de terrain
- Joe Bell; 27 ans; Viking
- Matthew Garbett; 24 ans; Peterborough United
- Marko Stamenić; 24 ans; Swansea City
- Sarpreet Singh; 27 ans; Wellington Phoenix
- Elijah Just; 26 ans; Motherwell
- Alex Rufer; 29 ans; Wellington Phoenix
- Ben Old; 23 ans; Saint-Étienne
- Callum McCowatt; 27 ans; Silkeborg
- Ryan Thomas; 31 ans; PEC Zwolle
- Lachlan Bayliss; 23 ans; Newcastle Jets
Attaquants
- Chris Wood (C); 34 ans; Nottingham Forest
- Kosta Barbarouses; 36 ans; Western Sydney Wanderers
- Ben Waine; 25 ans; Port Vale
- Jesse Randall; 23 ans; Auckland FC
Calendrier
Voici quand jouera la Nouvelle-Zélande durant la Coupe du monde:
Classement
La Nouvelle-Zélande affrontera la Belgique, l'Egypte et l'Iran lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:
(leo/adapt. btr)
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