Cette femme a vécu une agression dans un stade qui scandalise

La femme du défenseur de Wolfsburg Moritz Jenz (ex-Lausanne-Sport) a été violemment prise à partie pendant un match samedi parce qu'elle allaitait son bébé.

Les stades de football sont des lieux où tout semble permis: des chants politiquement douteux, des décibels à percer des tympans et une consommation de bière digne des grands moments de carnaval ou d'enterrements de vie de garçon.

Pourtant, pour de nombreuses familles, aller au stade fait partie de la routine du week-end. Un incident survenu lors du match de Bundesliga allemande Union Berlin-Wolfsburg (1-0), samedi passé, remet toutefois en question la convivialité de cette activité pour les jeunes couples et leurs enfants.

Une agression en plein milieu de la loge

Le défenseur central de Wolfsburg Moritz Jenz (24 ans) – ex-joueur du Lausanne-Sport entre 2020 et 2021 – disputait son 14e match avec «les Loups». Comme souvent, sa femme, Steffani, était présente dans le stade pour l'encourager. Avec une amie, elle a pris place dans les loges pour les familles de l'arène Alte Försterei. Cette fois, Steffani Jenz avait aussi à ses côtés son fils de onze mois. Et tout a dégénéré quand elle a voulu l'allaiter dans la loge.

Steffani Jenz et son fils, ici dans le stade de Wolfsburg. image: instagram

La jeune femme a raconté sa mésaventure sur les réseaux sociaux. «Un homme de plus de 70 ans» s'est approché d'elle et lui a demandé à haute voix de quitter immédiatement les lieux. L'individu n'était pas assis à la même table, il s'est déplacé exprès depuis le bar.

Même après que Steffani Jenz eut changé de table avec son enfant, l'homme ne s'est pas calmé, selon les dires de la jeune mère. Intrusif et agressif, il aurait même jeté un jouet sur elle et son bambin. La femme de Moritz Jenz s'est alors plainte au personnel sur place et a demandé l'aide de la sécurité.

Sécurité peu empathique et excuses du club

Toujours selon elle, l'agent de sécurité responsable n'a pas réagi de manière très compréhensive. Mais à la demande de Steffani Jenz, il a ensuite cherché à discuter avec l'agresseur. Et la tournure du dialogue n'a pas du tout plu à la jeune maman:

«Après moins de cinq secondes, je les vois rire ensemble»

Bouleversée par cet incident, elle enchaîne dans sa publication Instagram:

«Nous sommes en 2024 et une femme ne peut toujours pas se sentir en sécurité lorsqu'elle veut allaiter dans l'espace familial»

Dans son post, Steffani Jenz mentionne le club local, Union Berlin, et lui fait la recommandation suivante: «Vous devriez former votre personnel à un plus grand respect de la femme et de la famille».

Le club a immédiatement réagi sur Instagram, en commentant la publication de la jeune maman, et s'est excusé pour la gestion de l'incident à l'Alte Försterei:

«Nous essayons de clarifier les choses. Merci d'avoir pris la parole» La réponse d'Union Berlin sous la publication de Steffani Jenz

Contacté par nos collègues de watson Deutschland, Union Berlin a confirmé que la situation avait été traitée en interne.

Sensibilisation et formations

«Il devrait aller de soi que les mères puissent allaiter leur bébé sans être inquiétées. Nous exigeons la même vision de nos invités et de nos employés dans notre stade», assène le porte-parole du club, Christian Arbeit. Il précise qu'Union Berlin veut continuer à s'engager dans la sensibilisation pour éviter les incidents de ce type.

Steffani Jenz et son mari Moritz Jenz, footballeur du VfL Wolfsburg. image: instagram

Dans une mise au point publiée sur Tiktok lundi, Steffani Jenz a cependant souligné une nouvelle fois qu'elle avait été déçue par la réaction des employées du restaurant:

«Personne n'a montré la moindre empathie, tout le monde semblait plutôt amusé par la situation»

Interrogé à ce sujet, Christian Arbeit a expliqué qu'il arrivait que du personnel de prestataires de services externes soit engagé à l'Alte Försterei. Le personnel interne, lui, bénéficie de formations «régulières».

Indignation et débat sociétal

La publication de Steffani Jenz a déjà fait des vagues sur les réseaux sociaux. «C'est une honte! Je suis vraiment désolée que tu aies dû vivre cela», s'indigne par exemple une internaute sur Instagram. Et sur Tiktok, le message a été vu plus de 200'000 fois.

Lundi, la jeune maman a remercié ses followers pour le soutien qu'ils lui ont apporté en lui envoyant des messages et en partageant ses publications. Elle a également confirmé qu'Union Berlin avait présenté ses excuses.

L'allaitement en public est régulièrement à l'origine de conflits qui dégénèrent. Nombreux sont ceux qui le trouvent désagréable et demandent aux mères de ne pas allaiter dans les lieux publics comme les cafés ou les transports en commun. Il est, dès lors, tout sauf étonnant qu'un stade de football, lieu patriarcal par excellence, soit aussi le théâtre de querelles sur cette pratique.

