Fini, les shorts blancs pour les Anglaises. Désormais, elles porteront du bleu. Image: keystone

Les Anglaises changent de couleur de shorts pour une raison particulière

L'équipe féminine d'Angleterre a présenté ses nouveaux équipements, avec un changement majeur. Et c'est tout sauf une question de goût artistique.

Les Anglaises ont remporté leur deuxième grande victoire en moins d'un an, après leur sacre à l'Euro l'été dernier. Et cette fois, ce n'est pas sur le terrain mais dans les coulisses. Ou plutôt dans le vestiaire, au sens littéral du terme.

Les Anglaises lors de l'Euro 2022, qu'elles ont gagné à domicile. Image: keystone

Leur fédération a présenté ce lundi les nouveaux kits de la sélection féminine, avec une nouveauté: du bleu pour les shorts, à la place du traditionnel blanc (aussi bien pour la tenue domicile que celle extérieure).

Le communiqué n'explique pas pourquoi il y a eu ce changement de couleur. Pourtant, la raison n'est pas qu'une question de goût. Pendant l'Euro 2022, les footballeuses anglaises avaient adressé une demande à leur fédération et à leur équipementier, Nike, pour remplacer leurs shorts blancs. Et pour cause: cette couleur est source d'anxiété pour les joueuses qui ont leurs règles.

Elles ont donc été écoutées et porteront leur nouvel équipement pour la première fois le 6 avril à Wembley lors de la «Finalissima» contre le Brésil, vainqueur de la Copa América. Ces kits seront aussi utilisés lors de la Coupe du monde 2023 (20 juillet au 20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Des pionnières et des fraises

Si ce changement de couleur est fort symboliquement, il ne constitue pas une première dans le sport féminin. En mars, les rugbywomen irlandaises avaient aussi troqué leur cuissettes blanches pour du bleu marine. En football, ce sont les clubs qui ont ouvert la voie, notamment Manchester City et West Bromwich Albion (tous les deux en octobre 2022) passant respectivement au bordeaux et bleu marine.

C'est encore en Angleterre qu'un changement marquant – parce qu'hautement symbolique – va être effectué cette année: pour la première fois, les tenniswomen seront autorisées à porter des sous-vêtements de couleur à Wimbledon, temple de la tradition. Plusieurs joueuses avaient parlé publiquement de leur appréhension de voir leur short blanc laisser apparaître des tâches de sang en plein match. La Britannique Alicia Barnett avait même directement demandé au tournoi une adaptation du code vestimentaire.

Tant que Wimbledon garde ses fraises à la crème et ne change pas son gazon pour du synthétique, le tournoi peut faire sans problème quelques écarts avec la tradition!