Manchester City s'impose à Paris

Manchester City a pris une option sur une première finale de Ligue des champions. Les Anglais ont gagné 2-1 à Paris en demi-finale aller contre un PSG qui avait réussi une superbe première mi-temps.

Marquinhos avait ouvert le score de la tête après un corner de Di Maria (14e) et les Parisiens avaient parfaitement su maîtriser le jeu, grâce notamment à une énorme intensité défensive. Mais en seconde période, au fil des minutes, le jeu s'est équilibré et les visiteurs ont relevé la tête. De Bruyne a d'abord égalisé en voulant centrer (64e), avant que Mahrez ne leur donne l'avantage sur un coup franc plein axe (71e).

Le PSG, très compact et solidaire, agressif dans les duels, misait sur son impact à mi-terrain et sur des actions rapides vers l'avant à la récupération. Les Parisiens savaient aussi pouvoir être dangereux sur les balles arrêtées. Ils le prouvaient dès la 14e grâce à une tête du capitaine Marquinhos.

Sans avoir été dangereux, City se relançait de manière heureuse après l'heure de jeu. Un centre de Kevin De Bruyne finissait dans le petit filet de Navas sans avoir été touché par personne (64e). Le Belge semblait pourtant bien avoir voulu servir un coéquipier...Cette réussite faisait basculer la rencontre. Sept minutes plus tard, un coup franc de Mahrez permettait aux visiteurs de prendre l'avantage. Et l'expulsion de Gueye à la 77e, pour un attentat sur Gündogan, représentait un nouveau coup dur pour des Parisiens qui n'en croyaient pas leurs yeux...Tout se jouera mardi prochain à Manchester même si la balance semble pencher du côté des Citizens.