Samedi face à la France (2-0), l'Allemand Florian Wirtz a marqué après 7 secondes de jeu seulement. Image: keystone

Les équipes nationales ont une nouvelle arme fatale

L'Allemagne et l'Autriche ont réussi l'exploit de marquer dès le coup d'envoi du match, samedi. Une tactique qui a de quoi inspirer d'autres sélections et clubs.

Le football européen a vécu quelque chose d'assez fou samedi soir. Deux équipes nationales ont inscrit un but après, respectivement, 6 et 7 secondes de jeu. Il s'agit de l'Autriche face à la Slovaquie (2-0) et de l'Allemagne contre la France (2-0). Dans le cas des Autrichiens, il s'agit même d'un record mondial pour un match officiel entre sélections nationales, comme le relève le média Kicker.

Autrichiens et Allemands ont ainsi fait mouche dès le coup d'envoi, sur leur première offensive.

Si elles sont différentes, leurs réussites partagent une caractéristique: se lancer à l'abordage dès le coup de sifflet initial.

Ces deux équipes ont hérité du cuir au coup d'envoi. L'Autriche doit son goal à une incroyable percée en solitaire de son milieu Christoph Baumgartner qui, après avoir effacé plusieurs adversaires, a adressé un tir violent de 25 mètres.

Le but de Christoph Baumgartner contre la Slovaquie 📺 Vidéo: twitter

Les Allemands, eux, l'ont jouée davantage collective: trois d'entre eux – dont le buteur Florian Wirtz – ont sprinté vers l'avant, ne se souciant guère du placement de leurs adversaires. Démarqué, Wirtz a été trouvé sur une ouverture lumineuse de Toni Kroos. Le milieu de Leverkusen a ensuite tout fait juste: un contrôle parfait, quelques mètres balle au pied et une frappe qui est allée se loger dans la lucarne du gardien français, Brice Samba.

Le but de Florian Wirtz contre la France 📺 Vidéo: twitter

Ces deux actions ne doivent rien au hasard, comme l'ont expliqué les protagonistes. Le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, expliquait après le match que l'idée est venue de l'un des coachs assistants:

«Un grand compliment à Mads Budgereit pour avoir proposé cette bonne variante. Parfaitement préparée puis bien exécutée» Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne

De son côté, l'Autrichien Christoph Baumgartner confiait après la victoire contre la Slovaquie:

«Nous avons déjà fait cette variante à plusieurs reprises, où nous sprintions simplement vers l'avant en prenant tous les risques dès le coup d'envoi» Christoph Baumgartner, buteur autrichien

Effet de surprise et folie marseillaise

Cette tactique détonne avec ce que l'on connaissait jusqu'à présent comme manière de jouer le coup d'envoi, à savoir une passe en retrait à la défense pour tenter de construire depuis l'arrière ou un long ballon aérien expédié un peu n'importe où, pour ne prendre aucun risque face au pressing adverse ou, au mieux, trouver une bonne touche.

Jouer à fond l'offensive dès le coup de sifflet initial permet de créer un effet de surprise: en général, les adversaires ne s'attendent pas à une attaque si précoce. Sans compter qu'au tout début de la partie, ils peuvent être désorganisés ou avoir les jambes encore un peu lourdes à cause du trac.

Dans cette idée de surprendre (le gardien adverse, en l'occurrence), le milieu de terrain de Marseille Amine Harit avait tenté un geste improbable le 4 février dernier contre Lyon. Voyant le portier lyonnais Anthony Lopes avancé, le Marseillais avait frappé directement, sur l'engagement. Le ballon était allé heurter la transversale.

La tentative d'Amine Harit 📺 Vidéo: twitter

On espère juste que les Suisses ne se feront pas avoir face à l'Allemagne comme les Français samedi: la Nati affronte la Mannschaft à l'Euro le 23 juin. Murat Yakin et ses hommes sont avertis.