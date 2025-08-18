Zurich, tenant du titre, et les autres équipes vont devoir faire attention à une nouvelle règle cette saison en Ligue des champions. Image: KEYSTONE/shutterstock

Cette nouvelle règle va rendre la Champions League encore plus spectaculaire

Une modification du règlement doit permettre un jeu davantage intense en prolongations, dans la reine des compétitions européennes (début le 28 août).

La Ligue des champions de hockey sur glace (Champions Hockey League) continue d'être un terrain d'expérimentation pour de nouvelles règles. A partir de la saison 2025/26 (début le 28 août), une règle dite «No Return» («Pas de retour») sera introduite en prolongations pour rendre celles-ci plus palpitantes.

Cette règle stipule que l'équipe en possession du puck ne pourra plus quitter la zone offensive lors des prolongations à 3 contre 3, tant qu'elle n'a pas perdu le palet. Si l'équipe attaquante enfreint cette règle, l'arbitre arrêtera le jeu et reprendra avec un engagement dans sa zone défensive.

Ici, par exemple, l'équipe (rouge) en possession du puck dans la zone offensive n'a plus le droit de franchir la ligne bleue tant qu'elle a le contrôle du palet. image: capture d'écran nhl

L'objectif de la Champions Hockey League (CHL) est de contrer la tendance des équipes à quitter prématurément la zone offensive sous la moindre pression de l'adversaire et à reconstruire leur jeu depuis l'arrière. En raison de ces manœuvres tactiques, l'intensité des prolongations avait diminué récemment et les tirs au but étaient devenus plus fréquents, explique la ligue. Grâce à cette nouvelle règle, un retournement de tendance est espéré.

Les autres nouveautés restent en place

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) se réjouit de tester cette règle dans la reine des compétitions européennes. Son directeur sportif, Kim Pedersen, précise:

«Cette règle nous fournira des informations précieuses sur la manière dont l'attractivité des prolongations à 3 contre 3 peut être améliorée»

Avant la saison 2023/24, la Champions Hockey League avait déjà introduit une règle particulière concernant les pénalités: les pénalités mineures ne sont plus annulées, même si l'équipe adverse marque (cela s'applique aussi aux pénalités différées). Autre règle originale: un but marqué par une équipe en infériorité numérique met fin à la supériorité numérique de l'adversaire, lors d'une pénalité mineure.

L'ancien patron de la CHL, Martin Baumann (aujourd'hui directeur général de la fédération suisse), espérait ainsi être un pionnier dans le hockey sur glace international. Cependant, ces modifications n'ont pas encore été largement adoptées par les grandes ligues. Mais, au moins, elles restent en place en Ligue des champions.

