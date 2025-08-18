beau temps27°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Hockey sur glace: une règle «No Return» en Champions League

Zurich, tenant du titre, et les autres équipes vont devoir faire attention à une nouvelle règle cette saison en Ligue des champions.
Zurich, tenant du titre, et les autres équipes vont devoir faire attention à une nouvelle règle cette saison en Ligue des champions. Image: KEYSTONE/shutterstock

Cette nouvelle règle va rendre la Champions League encore plus spectaculaire

Une modification du règlement doit permettre un jeu davantage intense en prolongations, dans la reine des compétitions européennes (début le 28 août).
18.08.2025, 17:0018.08.2025, 17:00
Plus de «Sport»

La Ligue des champions de hockey sur glace (Champions Hockey League) continue d'être un terrain d'expérimentation pour de nouvelles règles. A partir de la saison 2025/26 (début le 28 août), une règle dite «No Return» («Pas de retour») sera introduite en prolongations pour rendre celles-ci plus palpitantes.

Cette règle stipule que l'équipe en possession du puck ne pourra plus quitter la zone offensive lors des prolongations à 3 contre 3, tant qu'elle n'a pas perdu le palet. Si l'équipe attaquante enfreint cette règle, l'arbitre arrêtera le jeu et reprendra avec un engagement dans sa zone défensive.

Ici, par exemple, l'équipe (rouge) en possession du puck dans la zone offensive n'a plus le droit de franchir la ligne bleue tant qu'elle a le contrôle du palet.
Ici, par exemple, l'équipe (rouge) en possession du puck dans la zone offensive n'a plus le droit de franchir la ligne bleue tant qu'elle a le contrôle du palet.image: capture d'écran nhl

L'objectif de la Champions Hockey League (CHL) est de contrer la tendance des équipes à quitter prématurément la zone offensive sous la moindre pression de l'adversaire et à reconstruire leur jeu depuis l'arrière. En raison de ces manœuvres tactiques, l'intensité des prolongations avait diminué récemment et les tirs au but étaient devenus plus fréquents, explique la ligue. Grâce à cette nouvelle règle, un retournement de tendance est espéré.

Les autres nouveautés restent en place

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) se réjouit de tester cette règle dans la reine des compétitions européennes. Son directeur sportif, Kim Pedersen, précise:

«Cette règle nous fournira des informations précieuses sur la manière dont l'attractivité des prolongations à 3 contre 3 peut être améliorée»
Que pensez-vous de cette nouvelle règle?
Au total, 28 personnes ont participé à ce sondage.

Avant la saison 2023/24, la Champions Hockey League avait déjà introduit une règle particulière concernant les pénalités: les pénalités mineures ne sont plus annulées, même si l'équipe adverse marque (cela s'applique aussi aux pénalités différées). Autre règle originale: un but marqué par une équipe en infériorité numérique met fin à la supériorité numérique de l'adversaire, lors d'une pénalité mineure.

Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie

L'ancien patron de la CHL, Martin Baumann (aujourd'hui directeur général de la fédération suisse), espérait ainsi être un pionnier dans le hockey sur glace international. Cependant, ces modifications n'ont pas encore été largement adoptées par les grandes ligues. Mais, au moins, elles restent en place en Ligue des champions.

(abu/yog)

Plus d'articles sur le sport

Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
Le club rhénan est confronté à un point de règlement qui pourrait lui coûter très cher. «Le staff est conscient du problème», assure Ludovic Magnin.
Un évènement passé inaperçu s'est déroulé lors du choc au sommet de Super League entre Bâle et YB, il y a dix jours au Parc Saint-Jacques. A la 70e minute de ce match remporté 4-1 par le FCB, Gabriel Sigua était prêt à entrer en jeu. Problème, le Géorgien n’avait pas le droit de fouler la pelouse. Cinq joueurs extra-européens – Metinho, Tsunemoto, Otele, Traoré et Adjetey – étaient déjà alignés, soit le quota maximum autorisé par la Swiss Football League.
L’article