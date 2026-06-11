La RD Congo à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de la République Démocratique du Congo lors de la Coupe du monde 2026.
La République Démocratique du Congo (RD Congo) évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la RD Congo participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Lionel Mpasi; 31 ans; Le Havre
- Timothy Fayulu; 26 ans; Noah
- Matthieu Epolo; 21 ans; Standard Liège
Défenseurs
- Aaron Wan-Bissaka; 28 ans; West Ham United
- Steve Kapuadi; 28 ans; Widzew Łódź
- Axel Tuanzebe; 28 ans; Burnley
- Dylan Batubinsika; 30 ans; AEL
- Joris Kayembe; 31 ans; Genk
- Chancel Mbemba (C); 31 ans; Lille
- Gédéon Kalulu; 28 ans; Aris Limassol
- Arthur Masuaku; 32 ans; Lens
Milieux de terrain
- Ngal'ayel Mukau; 21 ans; Lille
- Nathanaël Mbuku; 24 ans; Montpellier
- Samuel Moutoussamy; 29 ans; Atromitos
- Théo Bongonda; 30 ans; Spartak Moscow
- Noah Sadiki; 21 ans; Sunderland
- Aaron Tshibola; 31 ans; Kilmarnock
- Charles Pickel; 29 ans; Espanyol
- Edo Kayembe; 28 ans; Watford
Attaquants
- Brian Cipenga; 28 ans; Castellón
- Gaël Kakuta; 34 ans; AEL
- Meschak Elia; 28 ans; Alanyaspor
- Cédric Bakambu; 35 ans; Real Betis
- Fiston Mayele; 31 ans; Pyramids
- Yoane Wissa; 29 ans; Newcastle United
- Simon Banza; 29 ans; Al Jazira
Calendrier
Voici quand jouera la RD Congo durant la Coupe du monde:
Calendrier
La RD Congo affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:
(leo/adapt. btr)
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