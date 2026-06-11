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La RD Congo à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Congo players pose for a team photo before a World Cup qualifying soccer match against Cameroon, Thursday, Nov. 13, 2025, in Rabat, Morocco. (AP Photo, File) WCup Congo Soccer
L'équipe de la République Démocratique du Congo, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La RD Congo à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de la République Démocratique du Congo lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2011.06.2026, 10:20

La République Démocratique du Congo (RD Congo) évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierCalendrier

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la RD Congo participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Lionel Mpasi; 31 ans; Le Havre
  • Timothy Fayulu; 26 ans; Noah
  • Matthieu Epolo; 21 ans; Standard Liège

Défenseurs

  • Aaron Wan-Bissaka; 28 ans; West Ham United
  • Steve Kapuadi; 28 ans; Widzew Łódź
  • Axel Tuanzebe; 28 ans; Burnley
  • Dylan Batubinsika; 30 ans; AEL
  • Joris Kayembe; 31 ans; Genk
  • Chancel Mbemba (C); 31 ans; Lille
  • Gédéon Kalulu; 28 ans; Aris Limassol
  • Arthur Masuaku; 32 ans; Lens

Milieux de terrain

  • Ngal'ayel Mukau; 21 ans; Lille
  • Nathanaël Mbuku; 24 ans; Montpellier
  • Samuel Moutoussamy; 29 ans; Atromitos
  • Théo Bongonda; 30 ans; Spartak Moscow
  • Noah Sadiki; 21 ans; Sunderland
  • Aaron Tshibola; 31 ans; Kilmarnock
  • Charles Pickel; 29 ans; Espanyol
  • Edo Kayembe; 28 ans; Watford

Attaquants

  • Brian Cipenga; 28 ans; Castellón
  • Gaël Kakuta; 34 ans; AEL
  • Meschak Elia; 28 ans; Alanyaspor
  • Cédric Bakambu; 35 ans; Real Betis
  • Fiston Mayele; 31 ans; Pyramids
  • Yoane Wissa; 29 ans; Newcastle United
  • Simon Banza; 29 ans; Al Jazira

Calendrier

Voici quand jouera la RD Congo durant la Coupe du monde:

Calendrier

La RD Congo affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)

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