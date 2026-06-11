L'équipe de la République Démocratique du Congo, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La RD Congo à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de la République Démocratique du Congo lors de la Coupe du monde 2026.

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La République Démocratique du Congo (RD Congo) évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Calendrier

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la RD Congo participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Lionel Mpasi; 31 ans; Le Havre

Timothy Fayulu; 26 ans; Noah

Matthieu Epolo; 21 ans; Standard Liège Défenseurs Aaron Wan-Bissaka; 28 ans; West Ham United

Steve Kapuadi; 28 ans; Widzew Łódź

Axel Tuanzebe; 28 ans; Burnley

Dylan Batubinsika; 30 ans; AEL

Joris Kayembe; 31 ans; Genk

Chancel Mbemba (C); 31 ans; Lille

Gédéon Kalulu; 28 ans; Aris Limassol

Arthur Masuaku; 32 ans; Lens Milieux de terrain Ngal'ayel Mukau; 21 ans; Lille

Nathanaël Mbuku; 24 ans; Montpellier

Samuel Moutoussamy; 29 ans; Atromitos

Théo Bongonda; 30 ans; Spartak Moscow

Noah Sadiki; 21 ans; Sunderland

Aaron Tshibola; 31 ans; Kilmarnock

Charles Pickel; 29 ans; Espanyol

Edo Kayembe; 28 ans; Watford Attaquants Brian Cipenga; 28 ans; Castellón

Gaël Kakuta; 34 ans; AEL

Meschak Elia; 28 ans; Alanyaspor

Cédric Bakambu; 35 ans; Real Betis

Fiston Mayele; 31 ans; Pyramids

Yoane Wissa; 29 ans; Newcastle United

Simon Banza; 29 ans; Al Jazira

Calendrier

Voici quand jouera la RD Congo durant la Coupe du monde:

Calendrier

La RD Congo affrontera le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)