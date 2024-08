Endrick Felipe Moreira de Sousa, dit Endrick, n'a pas tardé à trouver le chemin des filets avec son nouveau club. Keystone

4 choses à savoir sur ce «nouveau Pelé» qui fait de l'ombre à Mbappé

Endrick (18 ans) n'a mis que dix minutes pour inscrire son premier but sous les couleurs merengues le week-end dernier. Un phénomène.

Plus de «Sport»

C'est un jeune talent prometteur

Le nouveau crack du football brésilien a fait ses grands débuts chez les professionnels - sous les couleurs de Palmeiras, le club qu'il a rejoint à 10 ans - le 7 octobre 2022. Il n'avait alors que 16 ans. Cinq matchs plus tard, il comptabilisait déjà trois buts et une passe décisive, suffisant pour enflammer la population brésilienne, qui s'intéressait à lui depuis plusieurs années.

Endrick a confirmé la saison suivante, alignant 11 buts en championnat, gagnant même du temps de jeu en Copa Libertadores. Ses débuts en sélection ont également été remarqués. Il est devenu en novembre 2023 le plus jeune joueur convoqué en Seleção, depuis un certain Ronaldo.

Et en mars dernier, il a marqué à deux reprises: une fois à Wembley contre l'Angleterre, une autre au Bernabeu contre l'Espagne.

Endrick, buteur à Wembley avec l'équipe du Brésil. Image: keystone

Le Real lui a mis le grappin dessus

Endrick s'est engagé avec «La Maison Blanche» en décembre 2022, alors qu'il ne comptait que sept matchs avec le groupe professionnel de Palmeiras. Il a continué à jouer pour son club formateur jusqu'au 21 juillet dernier, date de ses 18 ans, comme l'exige le règlement avec les joueurs non européens.

De nombreux clubs, dont Chelsea, souhaitaient s'accaparer les services du joueur, mais Endrick a préféré le Real, car les Galactiques ont démontré qu'ils géraient avec brio les jeunes venus du Brésil.

Vinicius Jr et Rodrygo en sont de parfaits exemples.

Les Merengues se sont également montrés convaincants sur le plan financier. Endrick, dont les droits économiques étaient détenus à 70% par Palmeiras et 30% par sa famille, a poussé le Real à conclure un transfert de 60 millions d'euros, plus 12 millions en taxes. Il s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Madrilènes, tout en ayant la possibilité de prolonger jusqu'en 2030. Le joueur symbolise clairement l'avenir de «La Maison Blanche».

Il est un attaquant polyvalent et complet

Le Brésilien est capable d'évoluer un peu partout sur le front de l'attaque. Il ne s'est pas spécialisé, ce qui est un atout indégniable. Endrick peut jouer avant-centre, mais aussi sur les ailes, à gauche comme à droite. Il a même fait des apparitions en tant que milieu offensif et meneur de jeu.

Le joueur auriverde a le sens du but - il fait preuve d'un sang froid redoutable devant les portiers, et ce, malgré son jeune âge. Si au Brésil, on le surnomme le «nouveau Pelé», car les espoirs placés en lui sont grands, son style de jeu ressemble davantage à celui d'une autre légende: l'inévitable Ronaldo.

Endrick est doté d'une très belle frappe de balle et a déjà inscrit quelques bijoux durant sa courte carrière. Il est doué techniquement, particulièrement rapide et puissant physiquement, malgré sa petite taille (1m73). L'attaquant du Real Madrid n'hésite pas à aller aux duels. Son jeu est parfois agressif, avec des tacles appuyés lorsqu'il presse ses adversaires, qu'il devra à l'avenir mieux contrôler. Il s'agit quoi qu'il en soit d'un joueur complet.

Il est le contraire de Neymar

L'une des forces d'Endrick semble être son mental à toute épreuve. Il a grandi dans la pauvreté à l'extérieur de Brasilia et a vu ses parents se priver de nourriture pour lui. Il s'est promis de réussir pour eux.

Bien entouré, le jeune homme de 17 ans garde la tête sur les épaules. Son mode de vie est, pour l'heure, bien différent de celui de son compatriote Neymar. S'il poursuit ainsi, il se donnera les chances d'offrir un jour la Coupe du monde à son pays. Sa maturité est frappante.

«Pour être sincère, je déteste sortir, je déteste aller à des fêtes. Je préfère aller au restaurant. Je préfère faire des choses avec ma famille. Je ne veux pas savoir combien je vais gagner, combien je vais toucher, les contrats, tout ça. Je veux juste jouer au football. Bien sûr, je suis obligé de savoir des choses, mais pour moi, ce n’est pas important. Je sais que, pour un jeune, ça monte vite à la tête. Mais grâce à Dieu, j’ai été professionnel très jeune. J’ai pu voir des choses qui sont arrivées à des joueurs qu’il ne faut pas faire. J’ai pris tout ce que j’avais de bon pour ne rien faire de mal. Je remercie Dieu d’avoir cette mentalité, parce que si je ne l’avais pas eue, je ne vais pas mentir, je me serais déjà perdu.» Endrick, à TNT Sports

Le plus difficile reste néanmoins à venir pour le Brésilien: confirmer. Car s'il n'a mis que dix minutes, le week-end dernier, pour inscrire son premier but sous le maillot madrilène (il est entré à la 86e et a frappé à la 96e), le jeune crack sait que la concurrence sera rude dans le plus grand club du monde, et que son temps de jeu sera compté: il n'est une nouvelle fois entré qu'en fin de match, jeudi soir à Las Palmas (1-1).

(roc)