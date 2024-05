Cette scène polémique permet de rappeler une règle importante du foot

Le règlement précise enfin que «toutes les lignes doivent avoir la même largeur et ne pas dépasser 12 cm. La ligne de but doit avoir la même largeur que les poteaux du but et la barre transversale.»

Vous n'êtes pas certain que Gutierrez ait fait faute, mais l'assistance vidéo vous appelle et vous constatez, après discussion avec votre collègue de la VAR, que le joueur de Gérone touche le talon de l'attaquant du Barça.

Glissez-vous quelques instants dans la peau d'un arbitre de football. Imaginez que samedi, vous ayez été désigné pour diriger le choc espagnol entre Gérone et Barcelone. On joue la 45e minute, le score est de 1-1 lorsque Lamine Yamal s'écroule après un duel avec Miguel Gutierrez.

Voici comment fonctionne l'appareil le plus controversé du peloton

On dit de lui qu'il transforme les coureurs en robot et qu'il cause des chutes, mais le compteur GPS est aussi un petit bijou de technologie au service de la performance.

C'est un petit boîtier noir, fixé au centre du guidon de chaque coureur, et relié à un capteur de puissance installé sur le vélo (lire plus bas). On l'appelle compteur GPS ou ordinateur de bord. Plusieurs fabricants ont investi le marché, si bien qu'il en existe de différentes marques, mais le principe de fonctionnement est toujours le même: l'écran révèle en direct, c'est à dire pendant la course, une foule de données très précieuses au coureur (watts, fréquence cardiaque, etc.). Ce dernier peut ainsi mieux gérer son effort, et donc être plus performant sur la durée d'une épreuve, pour autant qu'il la termine. Car l'outil est accusé de distraire des coureurs rivés sur l'écran, les exposant aux chutes. Ses détracteurs disent aussi de lui qu'il a transformé les cadors du peloton en robots dont chaque coup de pédale est conditionné par les chiffres transmis en direct.