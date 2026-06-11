assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Sport
Football

Le Portugal à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Portugal players pose for a team photo before a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Portugal and Hungary in Lisbon, Tuesday, Oct. 14, 2025. (AP Photo/Armando Franca, File) WC ...
L'équipe du Portugal, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

Le Portugal à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:4911.06.2026, 10:49

Le Portugal évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Portugal participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Diogo Costa; 26 ans; Porto
  • José Sá; 33 ans; Wolverhampton Wanderers
  • Rui Silva; 32 ans; Sporting CP

Défenseurs

  • Nélson Semedo; 32 ans; Fenerbahçe
  • Rúben Dias; 29 ans; Manchester City
  • Tomás Araújo; 24 ans; Benfica
  • Diogo Dalot; 27 ans; Manchester United
  • Renato Veiga; 22 ans; Villarreal
  • Gonçalo Inácio; 24 ans; Sporting CP
  • João Cancelo; 32 ans; Barcelona
  • Samú Costa; 25 ans; Mallorca
  • Nuno Mendes; 23 ans; Paris Saint-Germain

Milieux de terrain

  • Matheus Nunes; 27 ans; Manchester City
  • Bruno Fernandes; 31 ans; Manchester United
  • Bernardo Silva; 31 ans; Manchester City
  • João Neves; 21 ans; Paris Saint-Germain
  • Rúben Neves; 29 ans; Al-Hilal
  • Vitinha; 26 ans; Paris Saint-Germain

Attaquants

  • Cristiano Ronaldo (C); 41 ans; Al-Nassr
  • Gonçalo Ramos; 24 ans; Paris Saint-Germain
  • João Félix; 26 ans; Al-Nassr
  • Francisco Trincão; 26 ans; Sporting CP
  • Rafael Leão; 27 ans; Milan
  • Pedro Neto; 26 ans; Chelsea
  • Gonçalo Guedes; 29 ans; Real Sociedad
  • Francisco Conceição; 23 ans; Juventus

Calendrier

Voici quand jouera le Portugal durant la Coupe du monde:

Classement

Le Portugal affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber
Thèmes
La suite luxueuse de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite
1 / 8
La suite luxueuse de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite
La suite de Cristiano Ronaldo à l'hôtel Four Seasons de Riyad.
source: fourseasons.com
partager sur Facebookpartager sur X
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Toutes les équipes qui s'affronteront au Mondial
La Coupe du monde de football débute avec 48 équipes en lice. Voici ce que vous devez savoir sur chacune d'entre elles: composition, calendrier et résultats.
De longues distances, des billets à prix élevé et un nombre de places de spectateurs sans précédent: la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada s'annonce exceptionnelle. Un nombre record de 104 matchs sera disputé sur 16 sites. Ces matchs opposeront au total 48 équipes.
L’article