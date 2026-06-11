L'équipe du Portugal, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

Le Portugal à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.

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Le Portugal évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Portugal participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Diogo Costa; 26 ans; Porto

José Sá; 33 ans; Wolverhampton Wanderers

Rui Silva; 32 ans; Sporting CP Défenseurs Nélson Semedo; 32 ans; Fenerbahçe

Rúben Dias; 29 ans; Manchester City

Tomás Araújo; 24 ans; Benfica

Diogo Dalot; 27 ans; Manchester United

Renato Veiga; 22 ans; Villarreal

Gonçalo Inácio; 24 ans; Sporting CP

João Cancelo; 32 ans; Barcelona

Samú Costa; 25 ans; Mallorca

Nuno Mendes; 23 ans; Paris Saint-Germain Milieux de terrain Matheus Nunes; 27 ans; Manchester City

Bruno Fernandes; 31 ans; Manchester United

Bernardo Silva; 31 ans; Manchester City

João Neves; 21 ans; Paris Saint-Germain

Rúben Neves; 29 ans; Al-Hilal

Vitinha; 26 ans; Paris Saint-Germain Attaquants Cristiano Ronaldo (C); 41 ans; Al-Nassr

Gonçalo Ramos; 24 ans; Paris Saint-Germain

João Félix; 26 ans; Al-Nassr

Francisco Trincão; 26 ans; Sporting CP

Rafael Leão; 27 ans; Milan

Pedro Neto; 26 ans; Chelsea

Gonçalo Guedes; 29 ans; Real Sociedad

Francisco Conceição; 23 ans; Juventus

Calendrier

Voici quand jouera le Portugal durant la Coupe du monde:

Classement

Le Portugal affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)