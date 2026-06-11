Le Portugal à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.
Le Portugal évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Portugal participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Diogo Costa; 26 ans; Porto
- José Sá; 33 ans; Wolverhampton Wanderers
- Rui Silva; 32 ans; Sporting CP
Défenseurs
- Nélson Semedo; 32 ans; Fenerbahçe
- Rúben Dias; 29 ans; Manchester City
- Tomás Araújo; 24 ans; Benfica
- Diogo Dalot; 27 ans; Manchester United
- Renato Veiga; 22 ans; Villarreal
- Gonçalo Inácio; 24 ans; Sporting CP
- João Cancelo; 32 ans; Barcelona
- Samú Costa; 25 ans; Mallorca
- Nuno Mendes; 23 ans; Paris Saint-Germain
Milieux de terrain
- Matheus Nunes; 27 ans; Manchester City
- Bruno Fernandes; 31 ans; Manchester United
- Bernardo Silva; 31 ans; Manchester City
- João Neves; 21 ans; Paris Saint-Germain
- Rúben Neves; 29 ans; Al-Hilal
- Vitinha; 26 ans; Paris Saint-Germain
Attaquants
- Cristiano Ronaldo (C); 41 ans; Al-Nassr
- Gonçalo Ramos; 24 ans; Paris Saint-Germain
- João Félix; 26 ans; Al-Nassr
- Francisco Trincão; 26 ans; Sporting CP
- Rafael Leão; 27 ans; Milan
- Pedro Neto; 26 ans; Chelsea
- Gonçalo Guedes; 29 ans; Real Sociedad
- Francisco Conceição; 23 ans; Juventus
Calendrier
Voici quand jouera le Portugal durant la Coupe du monde:
Classement
Le Portugal affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:
(leo/adapt. btr)
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