Le Canada à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Canada lors de la Coupe du monde 2026.
Le Canada, l'un des hôtes du tournoi, évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Effectif
Voici la sélection avec laquelle le Canada participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Dayne St. Clair; 29 ans; Inter Miami CF
- Maxime Crépeau; 32 ans; Orlando City SC
- Owen Goodman; 22 ans; Barnsley
Défenseurs
- Alistair Johnston; 27 ans; Celtic
- Alfie Jones; 28 ans; Middlesbrough
- Luc de Fougerolles; 20 ans; Dender
- Joel Waterman; 30 ans; Chicago Fire FC
- Derek Cornelius; 28 ans; Rangers
- Moïse Bombito; 26 ans; Nice
- Alphonso Davies (C); 25 ans; Bayern Munich
- Richie Laryea; 31 ans; Toronto FC
- Niko Sigur; 22 ans; Hajduk Split
Milieux de terrain
- Mathieu Choinière; 27 ans; Los Angeles FC
- Stephen Eustáquio; 29 ans; Los Angeles FC
- Ismaël Koné; 23 ans; Sassuolo
- Liam Millar; 26 ans; Hull City
- Jacob Shaffelburg; 26 ans; Los Angeles FC
- Jonathan Osorio; 33 ans; Toronto FC
- Nathan Saliba; 22 ans; Anderlecht
- Jayden Nelson; 23 ans; Austin FC
Attaquants
- Cyle Larin; 31 ans; Southampton
- Jonathan David; 26 ans; Juventus
- Tani Oluwaseyi; 26 ans; Villarreal
- Tajon Buchanan; 27 ans; Villarreal
- Ali Ahmed; 25 ans; Norwich City
- Promise David; 24 ans; Union Saint-Gilloise
Calendrier
Voici quand jouera le Canada durant la Coupe du monde:
Calendrier
Le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement.
(leo/adapt. btr)
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