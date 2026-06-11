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Le Canada à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Canada players pose for the team picture before an international friendly soccer match between Romania and Canada at the National Arena stadium in Bucharest, Romania, Friday, Sept. 5, 2025. (AP ...
L'équipe du Canada, ici lors d'un match amical en 2026.Image: keystone

Le Canada à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Canada lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5611.06.2026, 09:56

Le Canada, l'un des hôtes du tournoi, évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EffectifCalendrierCalendrier

Effectif

Voici la sélection avec laquelle le Canada participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Dayne St. Clair; 29 ans; Inter Miami CF
  • Maxime Crépeau; 32 ans; Orlando City SC
  • Owen Goodman; 22 ans; Barnsley

Défenseurs

  • Alistair Johnston; 27 ans; Celtic
  • Alfie Jones; 28 ans; Middlesbrough
  • Luc de Fougerolles; 20 ans; Dender
  • Joel Waterman; 30 ans; Chicago Fire FC
  • Derek Cornelius; 28 ans; Rangers
  • Moïse Bombito; 26 ans; Nice
  • Alphonso Davies (C); 25 ans; Bayern Munich
  • Richie Laryea; 31 ans; Toronto FC
  • Niko Sigur; 22 ans; Hajduk Split

Milieux de terrain

  • Mathieu Choinière; 27 ans; Los Angeles FC
  • Stephen Eustáquio; 29 ans; Los Angeles FC
  • Ismaël Koné; 23 ans; Sassuolo
  • Liam Millar; 26 ans; Hull City
  • Jacob Shaffelburg; 26 ans; Los Angeles FC
  • Jonathan Osorio; 33 ans; Toronto FC
  • Nathan Saliba; 22 ans; Anderlecht
  • Jayden Nelson; 23 ans; Austin FC

Attaquants

  • Cyle Larin; 31 ans; Southampton
  • Jonathan David; 26 ans; Juventus
  • Tani Oluwaseyi; 26 ans; Villarreal
  • Tajon Buchanan; 27 ans; Villarreal
  • Ali Ahmed; 25 ans; Norwich City
  • Promise David; 24 ans; Union Saint-Gilloise

Calendrier

Voici quand jouera le Canada durant la Coupe du monde:

Calendrier

Le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement.

(leo/adapt. btr)

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