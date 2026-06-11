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Le Qatar à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - The Qatar team poses with the trophy at the end of the Asian Cup final soccer match between Qatar and Jordan at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Feb. 10, 2024. (AP Photo/Thanassis Stavrakis ...
L'équipe du Qatar, ici lors de sa victoire lors de la Coupe d'Asie en 2024.Image: keystone

Le Qatar à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Qatar lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5811.06.2026, 09:58

Le Qatar évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et la Suisse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Qatar participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Mahmud Abunada; 26 ans; Al-Rayyan
  • Salah Zakaria; 27 ans; Al-Duhail
  • Meshaal Barsham; 28 ans; Al-Sadd

Défenseurs

  • Pedro Miguel; 35 ans; Al-Sadd
  • Lucas Mendes; 35 ans; Al-Wakrah
  • Issa Laye; 28 ans; Al-Arabi
  • Jassem Gaber; 24 ans; Al-Rayyan
  • Ayoub Al-Oui; 21 ans; Al-Gharafa
  • Homam Ahmed; 26 ans; Cultural Leonesa
  • Boualem Khoukhi; 35 ans; Al-Sadd
  • Sultan Al-Brake; 30 ans; Al-Duhail
  • Al-Hashmi Al-Hussain; 22 ans; Al-Arabi

Milieux de terrain

  • Abdulaziz Hatem; 36 ans; Al-Rayyan
  • Karim Boudiaf; 35 ans; Al-Duhail
  • Ahmed Al-Ganehi; 25 ans; Al-Gharafa
  • Ahmed Fathy; 33 ans; Al-Arabi
  • Assim Madibo; 29 ans; Al-Wakrah

Attaquants

  • Ahmed Alaaeldin; 33 ans; Al-Rayyan
  • Edmilson Junior; 31 ans; Al-Duhail
  • Mohammed Muntari; 32 ans; Al-Gharafa
  • Hassan Al-Haydos (C); 35 ans; Al-Sadd
  • Akram Afif; 29 ans; Al-Sadd
  • Yusuf Abdurisag; 26 ans; Al-Wakrah
  • Almoez Ali; 29 ans; Al-Duhail
  • Tahsin Jamshid; 19 ans; Al-Duhail
  • Mohamed Manai; 23 ans; Al-Shamal

Calendrier

Voici quand jouera le Qatar durant la Coupe du monde:

Classement

Le Qatar affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et la Suisse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)

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