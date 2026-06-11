Le Qatar à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Qatar lors de la Coupe du monde 2026.
Le Qatar évoluera dans le groupe B de la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et la Suisse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Qatar participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Mahmud Abunada; 26 ans; Al-Rayyan
- Salah Zakaria; 27 ans; Al-Duhail
- Meshaal Barsham; 28 ans; Al-Sadd
Défenseurs
- Pedro Miguel; 35 ans; Al-Sadd
- Lucas Mendes; 35 ans; Al-Wakrah
- Issa Laye; 28 ans; Al-Arabi
- Jassem Gaber; 24 ans; Al-Rayyan
- Ayoub Al-Oui; 21 ans; Al-Gharafa
- Homam Ahmed; 26 ans; Cultural Leonesa
- Boualem Khoukhi; 35 ans; Al-Sadd
- Sultan Al-Brake; 30 ans; Al-Duhail
- Al-Hashmi Al-Hussain; 22 ans; Al-Arabi
Milieux de terrain
- Abdulaziz Hatem; 36 ans; Al-Rayyan
- Karim Boudiaf; 35 ans; Al-Duhail
- Ahmed Al-Ganehi; 25 ans; Al-Gharafa
- Ahmed Fathy; 33 ans; Al-Arabi
- Assim Madibo; 29 ans; Al-Wakrah
Attaquants
- Ahmed Alaaeldin; 33 ans; Al-Rayyan
- Edmilson Junior; 31 ans; Al-Duhail
- Mohammed Muntari; 32 ans; Al-Gharafa
- Hassan Al-Haydos (C); 35 ans; Al-Sadd
- Akram Afif; 29 ans; Al-Sadd
- Yusuf Abdurisag; 26 ans; Al-Wakrah
- Almoez Ali; 29 ans; Al-Duhail
- Tahsin Jamshid; 19 ans; Al-Duhail
- Mohamed Manai; 23 ans; Al-Shamal
Calendrier
Voici quand jouera le Qatar durant la Coupe du monde:
Classement
Le Qatar affrontera la Bosnie-Herzégovine, le Canada et la Suisse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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