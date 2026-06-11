L'Ouzbékistan à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.
L'Ouzbékistan évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Ouzbékistan participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Utkir Yusupov; 35 ans; Navbahor Namangan
- Abduvohid Nematov; 25 ans; Nasaf
- Botirali Ergashev; 30 ans; Neftchi Fergana
Défenseurs
- Abdukodir Khusanov; 22 ans; Manchester City
- Khojiakbar Alijonov; 29 ans; Pakhtakor
- Farrukh Sayfiev; 35 ans; Neftchi Fergana
- Rustam Ashurmatov; 29 ans; Esteghlal
- Sherzod Nasrullaev; 27 ans; Nasaf
- Umar Eshmurodov; 33 ans; Nasaf
- Abdulla Abdullaev; 28 ans; Dibba
- Bekhruz Karimov; 18 ans; Surkhon Termiz
- Avazbek Ulmasaliev; 26 ans; AGMK
- Jakhongir Urozov; 22 ans; Dinamo Samarqand
Milieux de terrain
- Akmal Mozgovoy; 27 ans; Pakhtakor
- Otabek Shukurov; 29 ans; Baniyas
- Jamshid Iskanderov; 32 ans; Neftchi Fergana
- Odiljon Hamrobekov; 30 ans; Tractor
- Jaloliddin Masharipov; 32 ans; Esteghlal
- Oston Urunov; 25 ans; Persepolis
- Dostonbek Khamdamov; 29 ans; Pakhtakor
- Azizjon Ganiev; 28 ans; Al Bataeh
- Abbosbek Fayzullaev; 22 ans; İstanbul Başakşehir
- Sherzod Esanov; 23 ans; Bukhara
Attaquants
- Eldor Shomurodov (C); 30 ans; İstanbul Başakşehir
- Azizbek Amonov; 28 ans; Dinamo Samarqand
- Igor Sergeev; 33 ans; Persepolis
Calendrier
Voici quand jouera l'Ouzbékistan durant la Coupe du monde:
Classement
L'Ouzbékistan affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:
(leo/adapt. btr)
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