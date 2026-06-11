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L'Ouzbékistan à la Coupe du monde: équipe et matchs

FILE - Uzbekistan players pose for a team photo prior to their World Cup 2026 group A qualifying soccer match with Iran, in Tehran, Iran, Tuesday, March 25, 2025. (AP Photo/Vahid Salemi, File) WCup Uz ...
L'équipe d'Ouzbékistan, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Ouzbékistan à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2111.06.2026, 10:21

L'Ouzbékistan évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Ouzbékistan participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Utkir Yusupov; 35 ans; Navbahor Namangan
  • Abduvohid Nematov; 25 ans; Nasaf
  • Botirali Ergashev; 30 ans; Neftchi Fergana

Défenseurs

  • Abdukodir Khusanov; 22 ans; Manchester City
  • Khojiakbar Alijonov; 29 ans; Pakhtakor
  • Farrukh Sayfiev; 35 ans; Neftchi Fergana
  • Rustam Ashurmatov; 29 ans; Esteghlal
  • Sherzod Nasrullaev; 27 ans; Nasaf
  • Umar Eshmurodov; 33 ans; Nasaf
  • Abdulla Abdullaev; 28 ans; Dibba
  • Bekhruz Karimov; 18 ans; Surkhon Termiz
  • Avazbek Ulmasaliev; 26 ans; AGMK
  • Jakhongir Urozov; 22 ans; Dinamo Samarqand

Milieux de terrain

  • Akmal Mozgovoy; 27 ans; Pakhtakor
  • Otabek Shukurov; 29 ans; Baniyas
  • Jamshid Iskanderov; 32 ans; Neftchi Fergana
  • Odiljon Hamrobekov; 30 ans; Tractor
  • Jaloliddin Masharipov; 32 ans; Esteghlal
  • Oston Urunov; 25 ans; Persepolis
  • Dostonbek Khamdamov; 29 ans; Pakhtakor
  • Azizjon Ganiev; 28 ans; Al Bataeh
  • Abbosbek Fayzullaev; 22 ans; İstanbul Başakşehir
  • Sherzod Esanov; 23 ans; Bukhara

Attaquants

  • Eldor Shomurodov (C); 30 ans; İstanbul Başakşehir
  • Azizbek Amonov; 28 ans; Dinamo Samarqand
  • Igor Sergeev; 33 ans; Persepolis

Calendrier

Voici quand jouera l'Ouzbékistan durant la Coupe du monde:

Classement

L'Ouzbékistan affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)

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