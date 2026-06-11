L'équipe d'Ouzbékistan, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

L'Ouzbékistan à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.

Plus de «Sport»

L'Ouzbékistan évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Ouzbékistan participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Utkir Yusupov; 35 ans; Navbahor Namangan

Abduvohid Nematov; 25 ans; Nasaf

Botirali Ergashev; 30 ans; Neftchi Fergana Défenseurs Abdukodir Khusanov; 22 ans; Manchester City

Khojiakbar Alijonov; 29 ans; Pakhtakor

Farrukh Sayfiev; 35 ans; Neftchi Fergana

Rustam Ashurmatov; 29 ans; Esteghlal

Sherzod Nasrullaev; 27 ans; Nasaf

Umar Eshmurodov; 33 ans; Nasaf

Abdulla Abdullaev; 28 ans; Dibba

Bekhruz Karimov; 18 ans; Surkhon Termiz

Avazbek Ulmasaliev; 26 ans; AGMK

Jakhongir Urozov; 22 ans; Dinamo Samarqand Milieux de terrain Akmal Mozgovoy; 27 ans; Pakhtakor

Otabek Shukurov; 29 ans; Baniyas

Jamshid Iskanderov; 32 ans; Neftchi Fergana

Odiljon Hamrobekov; 30 ans; Tractor

Jaloliddin Masharipov; 32 ans; Esteghlal

Oston Urunov; 25 ans; Persepolis

Dostonbek Khamdamov; 29 ans; Pakhtakor

Azizjon Ganiev; 28 ans; Al Bataeh

Abbosbek Fayzullaev; 22 ans; İstanbul Başakşehir

Sherzod Esanov; 23 ans; Bukhara Attaquants Eldor Shomurodov (C); 30 ans; İstanbul Başakşehir

Azizbek Amonov; 28 ans; Dinamo Samarqand

Igor Sergeev; 33 ans; Persepolis

Calendrier

Voici quand jouera l'Ouzbékistan durant la Coupe du monde:

Classement

L'Ouzbékistan affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)