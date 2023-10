Olivier Giroud a été décisif pour l'AC Milan samedi face au Genoa (1-0) dans un nouveau rôle. image: capture d'écran x

Milan a une idée originale pour son nouveau gardien... Olivier Giroud

Le club lombard honore son portier intérimaire, forcé de mettre les gants samedi (avec brio), en vendant des tuniques de gardien floquées avec le nom et le numéro 9 habituel du Français.

On connaissait depuis longtemps les qualités de buteur d'Olivier Giroud, mais le Français de l'AC Milan a prouvé samedi qu'il avait aussi du talent comme gardien.

Obligé de mettre les gants sur la pelouse du Genoa – le portier titulaire Mike Maignan a pris un carton rouge dans les arrêts de jeu et l'entraîneur Stefano Pioli avait déjà effectué ses cinq changements –, l'habituel avant-centre a été décisif en réalisant un arrêt en deux temps, n'hésitant pas à plonger dans les pieds de l'attaquant adverse tête la première. Une prouesse qui a permis à son équipe de préserver son avantage jusqu'à la fin (1-0) et de prendre la première place de la Serie A.

L'arrêt décisif de Giroud en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Les responsables marketing du club lombard ont, eux aussi, démontré qu'ils avaient de la suite dans les idées. Pour honorer la prestation insolite d'Olivier Giroud dans la cage, ils font désormais figurer le Français et sa présentation dans la rubrique «gardiens» sur le site web du club. Le natif de Chambéry (37 ans) a même le privilège d'occuper la première case, devant Mike Maignan. Il a aussi troqué l'habituelle tenue rayée rouge et noir pour le maillot vert de gardien, comme celui qu'il a porté samedi.

image: acmilan.com

Mais à la différence du match à Gênes, où Maignan lui a prêté son kit, Giroud possède désormais son propre maillot de portier, floqué à son nom et avec son habituel numéro 9. Une tunique que l'AC Milan, sentant le bon coup commercial, va vendre pendant quelques jours.

Un marché pas si lucratif

Mais cette opportunité de business ne fera pas des Rossoneri une équipe beaucoup plus riche. Pour chaque maillot vendu, un club ne touche que 8% des recettes. Et les 92% restants? «Un tiers va au distributeur, 30% à l’équipementier, 10% à l’usine fabricant ainsi qu’aux intermédiaires de transport et le solde aux états, via les taxes», expliquait en 2017 dans le Temps Anne-Catherine Durroux, directrice du Master en Marketing et Innovation du Sport de l’école CREA Genève.

Et selon le site Sports Brief, l'AC Milan ne figure même pas dans les dix équipes qui ont vendu le plus de tuniques en 2022. Le leader en la matière se nomme Manchester United (3,22 millions de maillots à travers le monde), suivi par le Real Madrid (3,11) et le Bayern Munich (2,83). Le premier club italien est la Juventus (6e), avec «seulement» 1,25 million de maillots. Sachant que ceux-ci se vendent environ 100 francs suisses la pièce, la Juventus touche quelque 10 millions par an grâce à ce business.

Vous l'aurez compris: pour faire exploser son budget, Milan devra encore gagner beaucoup de matchs, de préférence aussi en Ligue des champions (actuel 3e du groupe F derrière Newcastle et le PSG, mais devant Dortmund). Mais là encore, les Lombards semblent avoir quelques idées ingénieuses. La preuve👇