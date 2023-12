Le milieu de Brighton Jack Hinshelwood n'est pas du genre à porter les protège-tibias traditionnels. image: keystone/X

Il porte des «AirPods» en guise de protège-tibias

Un joueur de Brighton, aligné dimanche en championnat contre Arsenal, s'est fait remarquer sur le terrain, non pas pour ses performances, mais bien en raison des protège-tibias qu'il utilisait. Les fans comparent son dispositif à des «AirPods».

Jack Hinshelwood, 18 ans, est régulièrement appelé par Roberto De Zerbi, depuis sa première apparition en Premier League avec Brighton & Hove Albion, lors du dernier match de la saison dernière. Dimanche, à l'Emirates d'Arsenal, il enchaînait une septième rencontre consécutive, après être entré en jeu en cours de première mi-temps. Peu avant la pause, le milieu des Seagulls attirait déjà l'attention sur lui, lorsqu'il perdit l'un de ses protège-tibias, s'avérant être plutôt minimaliste.

Les fans ont été surpris de voir à quel point la protection était petite, allant jusqu'à faire le parallèle avec un boîtier d'Airpods, la couleur étant identique. Une comparaison qui n'est pas une première, puisque les dispositifs utilisés par Naby Keita en 2021, lorsqu'il évoluait à Liverpool, avaient eux aussi été assimilés aux écouteurs de la marque à la pomme.

Que dit le règlement?

Hinshelwood était parfaitement dans son droit de porter de tels protège-tibias, c'est d'ailleurs l'arbitre qui lui a remis celui qu'il avait perdu sur le terrain.

La loi 4 du jeu, celle réservée à l'équipement, explique qu'un joueur est tenu de porter des protège-tibias, et que ceux-ci doivent être «en matière adéquate pour offrir un degré de protection raisonnable», en plus d'être «recouverts par les chaussettes». En dehors de ça, rien d'autre – pas de dimensions particulières ou d'obligation de porter tel ou tel produit homologué. Il revient à l'arbitre de décider si oui ou non la protection est réglementaire, et dans le cas de Jack Hinshelwood, suffisante.

Le modèle réduit détenu par le milieu des Seagulls a choqué de nombreux fans, abasourdis par une telle prise de risque. Heureusement pour le joueur, il n'a subi aucun coup aux jambes, pas même un tacle appuyé lors de la défaite 2-0 subie par Brighton à Arsenal. Néanmoins, si en face il avait eu Pepe comme adversaire, peut-être aurait-il envisagé des protège-tibias plus conséquents...

Un nouvel adepte des chausettes basses

Adopter un mini protège-tibia permet d'utiliser des chaussettes moins hautes, ce que semble apprécier Jack Hinshelwood. D'autres joueurs sont dans ce cas, on pense ainsi à Jack Grealish et Memphis Depay. Ces deux noms sont connus pour jouer avec les règles: ils les respectent – mais leur utilisation des protège-tibias n'a plus vraiment de sens. Ils privilégient le confort à la sécurité.

Le Néerlandais Memphis Depay porte ici des chaussettes basses et des mini protège-tibias. Image: keystone

Paulo Dybala, lui, opte pour les chaussettes à mi-hauteur, mais conserve un protège-tibia «normal», sur tout le bas de la jambe.

On déconseille quand même fortement aux footballeurs amateurs de sortir pareillement «dévêtus», d'autant que les interventions défensives dans les ligues inférieures ne sont pas réputées pour leur propreté...