…et soudain, il se mit à pleuvoir des peluches

Pour la reprise du championnat turc, ce samedi, trois semaines après le terrible séisme qui a frappé l’est du pays, un hommage émouvant a eu lieu lors d'un match qui opposait Besiktas à Antalyaspor.

Après le terrible séisme qui a touché la Turquie le 6 février dernier, faisant plus de 44 000 morts, la Süper Lig de football a repris après une pause de 19 jours. Une scène particulièrement touchante s'y est produite ce dimanche lors de la rencontre Besiktas-Antalyaspor.

Une minute de silence a été observée avant la rencontre, mais c'est surtout après 4 minutes et 17 secondes de jeu que le plus bel hommage a été rendu: les supporters ont envoyé sur la pelouse des écharpes, des gants ainsi que des peluches en soutien aux enfants touchés par le tremblement de terre. Un timing qui ne doit rien au hasard puisque le premier tremblement de terre dans l'est du pays a commencé à 4 h 17 le 6 février. Une belle manière de penser aux 50 000 victimes du séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie, faisant des millions de sans-abris, dont beaucoup d'enfants.

Ce geste n'atténue cependant pas la colère des fans de Besiktas, réputés proches de l’opposition et dont beaucoup dénoncent le manque de réaction du gouvernement durant les premiers jours de la catastrophe. «Gouvernement, démission!», ont ainsi scandé dimanche soir des milliers de supporters dans le stade İnönü d'Istanbul. (sbo)



