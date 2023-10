«Dévasté par ma blessure intervenue lors de la rencontre d'hier, je viens de subir ma première opération pour me remettre d'aplomb, avant une seconde cette semaine pour arranger les choses... Je voudrais remercier le monde du foot pour son soutien à travers des messages et des posts sur les réseaux sociaux, mes amis proches et ma famille, Sheffield United pour avoir pris soin de moi, Fulham FC pour son soutien durant tout le processus, et Tim Ream pour avoir été là et mis le football de côté. Je vous tiendrai informé dans les prochaines semaines.»

Chris Basham