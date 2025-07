Une traileuse du giron Federer intègre un cercle très fermé

Sponsorisée par l'équipementier On, qui compte Roger Federer parmi ses actionnaires, la traileuse Katie Schide a réalisé ce week-end une performance de haut vol sur la Hardrock 100, rejoignant deux stars de la discipline dans un club très restreint.

Ludovic Pommeret a remporté ce week-end la mythique Hardrock 100, une épreuve qu’il a dominée de main de maître, alors qu’il fêtera ses 50 ans dans quelques jours. Il n’est toutefois pas le seul à s’être illustré sur les sentiers du Colorado.

En effet, Katie Schide s’est elle aussi imposée avec la manière dans la catégorie féminine, reléguant la Française Manon Bohard et la Suissesse Katharina Hartmuth à plusieurs heures. Après seulement 30 kilomètres, elle comptait déjà une trentaine de minutes d’avance sur sa première poursuivante.

La traileuse a finalement rallié l’arrivée à la sixième place du classement scratch, en 25 heures, 50 minutes et 23 secondes, améliorant de près de 25 minutes le record féminin de l’épreuve, jusqu'ici détenu par Courtney Dauwalter. Cette dernière conserve toutefois sa marque sur le parcours classique, l'édition 2025 ayant été disputée dans le sens anti-horaire.

Cette victoire revêt une grande importance pour Schide: l'Américaine est effectivement devenue la troisième athlète à remporter les quatre courses les plus mythiques de l’ultra-trail, réunies sous l'appellation «Grand Chelem». Seuls Kilian Jornet et Courtney Dauwalter s’étaient auparavant imposés sur la Diagonale des Fous, la Western States, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc et cette fameuse Hardrock.

Katie Schide détient en prime les meilleurs temps sur deux des quatre courses mentionnées: la Hardrock, donc, et l’UTMB, dont elle a ravi le record à Courtney Dauwalter l’an passé, lors de son deuxième succès à Chamonix. Il règne plus que jamais une intense rivalité sportive entre ces deux femmes, pour le plus grand bien de l’ultra-trail féminin.

Sacrée traileuse de l’année 2024, l'Américaine Katie Schide n'est pas sans lien avec la Suisse. Si elle vit désormais dans les Alpes françaises, avec son compagnon, le traileur Germain Grangier, elle a longtemps résidé à Zurich, où elle a effectué un doctorat à l’ETH.

Sponsorisée par On à ses débuts en compétition en Europe, au moment où la marque suisse entamait son aventure dans le trail, elle a retrouvé au printemps le soutien de l’entreprise chère à Roger Federer. Un partenariat qui a donc offert au Team On un succès de prestige, lors d’un week-end faste pour l’équipementier: la triathlète suisse Julie Derron a en effet décroché sa première victoire sur le format ironman, dimanche du côté de Vitoria-Gasteiz.