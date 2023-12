Sergio Ramos ne s'est pas réconcilié avec les fans de l'Atlético Madrid samedi. Image: keystone

Ce geste de Sergio Ramos passe très mal

L'ancien défenseur du Real Madrid, désormais au FC Séville, ne s'est pas fait que des amis samedi soir dans le public de l'Atlético Madrid.

Cette fois, l'ex-défenseur du Real Madrid n'a pas fait d'intervention méchante sur les attaquants adverses. Contrairement par exemple à plusieurs Clasicos face à Barcelone et la finale de la Ligue des champions 2018 contre Liverpool, où il avait blessé Mohamed Salah en lui faisant une véritable prise de judo. Il n'y a pas non plus eu de geste provocateur envers le public, comme ça avait été le cas il y a deux semaines à Lens. Enfin, en tout cas pas directement.

Mais Sergio Ramos, désormais au FC Séville, a malgré tout fortement irrité les fans de l'Atlético Madrid samedi soir (victoire des Madrilènes 1-0). Son méfait? Avoir piétiné le blason des Colchoneros sur la pelouse, en sortant des vestiaires pour aller s'échauffer. Comme le rappelle RMC Sport, le numéro 4 sévillan est le seul joueur de son équipe à n'avoir pas évité l'écusson de l'Atlético. Pour les fidèles du club madrilène, il s'agit d'un manque de respect. Un affront, même. Ils l'ont largement fait savoir sur les réseaux sociaux.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

En comparaison, ils profitent de remercier encore la nouvelle recrue du Real Madrid – le grand rival – Jude Bellingham d'avoir, lui, évité de piétiner le fameux blason lors de sa première venue au stade Metropolitano en septembre. On se rappelle également que Cristiano Ronaldo – lui aussi passé par le Real Madrid de longues années, comme Sergio Ramos – avait enjambé l'écusson des Colchoneros pour ne pas le souiller, lors d'un match de Ligue des champions en 2022 avec Manchester United.

Cristiano Ronaldo évite de marcher sur le blason 📺 Vidéo: twitter

Un symbole sacré

Pour les clubs, le blason est un symbole sacré, tous sports confondus. Le souiller, peu importe la manière, est alors perçu comme un sacrilège. Dans les vestiaires de hockey sur glace suisses, par exemple, les hockeyeurs ont interdiction de marcher dessus, sous peine parfois d'amendes. Un cas emblématique: dans la nouvelle patinoire d'Ambri, le logo du club léventin a exprès été mis au plafond du vestiaire pour éviter ce problème.

Si le père Noël a de l'humour (et un petit faible pour le Real), on ne serait pas étonné que Sergio Ramos reçoive un paillasson aux couleurs de l'Atlético...