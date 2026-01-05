On tient la photo-finish de l'année en ski de fond

Vidéo: twitter

Voici la photo-finish de l'année

Le podium de la 5e étape du Tour de Ski a été établi en consultant une image amusante, samedi lors du sprint style classique de Val di Fiemme.

Il y a eu un moment de flottement, samedi peu après l'arrivée de la 5e étape du Tour de Ski. S'il était évident que la victoire était revenue à Johannes Klaebo, un doute subsistait sur l'identité du 2e de l'épreuve. Il a donc fallu avoir recours à la photo-finish pour déterminer le classement, et le résultat a donné lieu à une scène cocasse.

En découvrant les images, et la 2e place du Français Jules Chappaz, les commentateurs d'Eurosport n'ont pas pu s'empêcher de rire.

«Oh, elle est belle cette photo! Elle est magnifique, la photo-finish d'anthologie de Jules Chappaz! Encadrez-la!»

Mais c'est le phénomène norvégien du ski de fond Johannes Klaebo qui aura été le grand monsieur de ce week-end sur le Tour de Ski. Dimanche à Tesero (Italie), il a en effet remporté le mythique circuit pour la cinquième fois, un record. Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il devance désormais au palmarès le Suisse Dario Cologna (4 titres).



Mais le Norvégien, vainqueur de trois étapes de cette édition 2026, s'est fait peur lors de la sixième et dernière, longue de 10 km, avec la redoutable montée vers l'Alpe Cermis. En souffrance dans les portions les plus raides (28%) de cette piste de ski alpin, il a terminé 13e et a perdu plus de 58 secondes sur son compatriote Mattis Stenshagen, vainqueur dimanche.

Johannes Klaebo règne en maître sur sa discipline. Keystone

Même s'il ne s'est jamais encore imposé à l'Alpe Cermis, Klaebo reste à 29 ans le roi incontesté du ski de fond avec ses cinq titres olympiques, 15 sacres planétaires, cinq globes de numéro un mondial et 114 victoires en Coupe du monde.

