en partie ensoleillé-6°
DE | FR
burger
Sport
Italie

On tient la photo-finish de l'année en ski de fond

Vidéo: twitter

Voici la photo-finish de l'année

Le podium de la 5e étape du Tour de Ski a été établi en consultant une image amusante, samedi lors du sprint style classique de Val di Fiemme.
05.01.2026, 09:1805.01.2026, 09:18

Il y a eu un moment de flottement, samedi peu après l'arrivée de la 5e étape du Tour de Ski. S'il était évident que la victoire était revenue à Johannes Klaebo, un doute subsistait sur l'identité du 2e de l'épreuve. Il a donc fallu avoir recours à la photo-finish pour déterminer le classement, et le résultat a donné lieu à une scène cocasse.

En découvrant les images, et la 2e place du Français Jules Chappaz, les commentateurs d'Eurosport n'ont pas pu s'empêcher de rire.

«Oh, elle est belle cette photo! Elle est magnifique, la photo-finish d'anthologie de Jules Chappaz! Encadrez-la!»

L'arrivée et la photo-finish en vidéo:

Vidéo: twitter

Mais c'est le phénomène norvégien du ski de fond Johannes Klaebo qui aura été le grand monsieur de ce week-end sur le Tour de Ski. Dimanche à Tesero (Italie), il a en effet remporté le mythique circuit pour la cinquième fois, un record. Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il devance désormais au palmarès le Suisse Dario Cologna (4 titres).

Mais le Norvégien, vainqueur de trois étapes de cette édition 2026, s'est fait peur lors de la sixième et dernière, longue de 10 km, avec la redoutable montée vers l'Alpe Cermis. En souffrance dans les portions les plus raides (28%) de cette piste de ski alpin, il a terminé 13e et a perdu plus de 58 secondes sur son compatriote Mattis Stenshagen, vainqueur dimanche.

epa12625638 Winner Johannes Hoesflot Klaebo of Norway celebrates in the finish area during the Men?s 10km Mass Start Free race at the FIS Cross-Country Skiing World Cup in Val di Fiemme, Italy, 04 Jan ...
Johannes Klaebo règne en maître sur sa discipline.Keystone

Même s'il ne s'est jamais encore imposé à l'Alpe Cermis, Klaebo reste à 29 ans le roi incontesté du ski de fond avec ses cinq titres olympiques, 15 sacres planétaires, cinq globes de numéro un mondial et 114 victoires en Coupe du monde.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Polémique sur les moteurs à l’aube de la nouvelle saison de F1
Les écuries doivent réduire le taux de compression des moteurs pour la saison à venir. Or certaines équipes auraient trouvé un moyen de contourner la nouvelle réglementation. L'avantage serait important.
La F1 semble menacée par un important conflit à l’aube de la nouvelle saison. D'après le périodique germano-autrichien Motorsport-Magazin, les motoristes se disputeraient depuis un certain temps sur l’interprétation d’une règle concernant les moteurs.
L’article