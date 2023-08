La banderole des ultras du PSG hostile à Lucas Hernandez, nouveau joueur du club. image: réseau social x

L'accueil glacial des ultras du PSG pour l'un de leurs nouveaux joueurs

Pour son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain samedi face à Lorient (0-0), Lucas Hernandez a eu droit à une banderole gratinée.

Lucas Hernandez se souviendra sans doute longtemps de son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Mais pas à cause de la prestation de son équipe sur le terrain: elle a dû se contenter d'un nul 0-0 chez elle face à Lorient (où le gardien fribourgeois Yvon Mvogo a donc réalisé un blanchissage) lors de la journée inaugurale de Ligue 1. Non, c'est un événement dans les tribunes qui a marqué cette partie: la banderole hostile des ultras parisiens à l'intention de leur nouveau joueur.

«On fait tous des erreurs. Naître à Marseille en est une.»

Oui, ils reprochent uniquement à Lucas Hernandez d'être né dans la cité phocéenne, qui abrite le grand rival du PSG, l'OM. Pourtant, le latéral gauche n'a jamais porté le maillot marseillais et a expliqué fin juillet dans une interview à L'Equipe qu'il n'a aucun lien avec cette ville:

«Je suis né à Marseille, c'est vrai, mais je n'y peux rien. Je n'ai jamais vécu à Marseille (...) je n'ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n'y vit» Lucas Hernandez

Fin juin, quand les rumeurs de l'arrivée de l'international français au PSG s'intensifiaient, le président du Collectif Ultras Paris (CUP) Romain Mabille avait – comme le rappelle RMC Sport – écrit sur Instagram: «Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais... et on te le fera savoir».

Lucas Hernandez (ballon au pied) samedi face à Lorient lors de la première journée de Ligue 1. Image: keystone

C'est donc chose faite avec cette banderole qui, on l'imagine, n'a pas mis Lucas Hernandez dans les meilleures dispositions pour disputer ce match face à Lorient. L'ex-défenseur du Bayern, titulaire, a cédé sa place à Marquinhos à la 82e minute.

Des ultras particulièrement rancuniers

Pour rappel, plusieurs joueurs ont été dans le collimateur des ultras du PSG, particulièrement rancuniers et exigeants. On pense à Neymar, Mbappé, Messi et Verratti, tous publiquement sifflés ou insultés pour des envies de départ ou des performances jugées décevantes.

La banderole déployée samedi soir au Parc des Princes n'arrangera pas le contexte tendu actuel du Paris Saint-Germain causé par le flou autour de l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé, même si ce dernier vient d'être réintégré dimanche dans l'équipe. (yog)