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L'Afrique du Sud au Mondial 2026: équipe et matchs

Team South Africa poses for a team picture ahead of the Africa Cup of Nations round of 16 soccer match between South Africa and Cameroon in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Themba Hadeb ...
L'équipe d'Afrique du Sud, ici lors de la Coupe d'Afrique des nations 2026.Image: keystone

L'Afrique du Sud à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5411.06.2026, 09:54

L'Afrique du Sud évolue dans le groupe A de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Mexique, la Corée du Sud et la Tchéquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Afrique du Sud participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Ronwen Williams (C); 34 ans; Mamelodi Sundowns
  • Sipho Chaine; 29 ans; Orlando Pirates
  • Ricardo Goss; 32 ans; Siwelele

Défenseurs

  • Thabang Matuludi; 27 ans; Polokwane City
  • Khulumani Ndamane; 22 ans; Mamelodi Sundowns
  • Aubrey Modiba; 30 ans; Mamelodi Sundowns
  • Mbekezeli Mbokazi; 20 ans; Chicago Fire FC
  • Samukele Kabini; 22 ans; Molde
  • Nkosinathi Sibisi; 30 ans; Orlando Pirates
  • Khuliso Mudau; 31 ans; Mamelodi Sundowns
  • Ime Okon; 22 ans; Hannover 96
  • Olwethu Makhanya; 22 ans; Philadelphia Union
  • Bradley Cross; 25 ans; Kaizer Chiefs

Milieux de terrain

  • Teboho Mokoena; 29 ans; Mamelodi Sundowns
  • Thalente Mbatha; 26 ans; Orlando Pirates
  • Themba Zwane; 36 ans; Mamelodi Sundowns
  • Sphephelo Sithole; 27 ans; Tondela
  • Jayden Adams; 25 ans; Mamelodi Sundowns

Attaquants

  • Oswin Appollis; 24 ans; Orlando Pirates
  • Tshepang Moremi; 25 ans; Orlando Pirates
  • Lyle Foster; 25 ans; Burnley
  • Relebohile Mofokeng; 21 ans; Orlando Pirates
  • Thapelo Maseko; 22 ans; AEL Limassol
  • Iqraam Rayners; 30 ans; Mamelodi Sundowns
  • Evidence Makgopa; 26 ans; Orlando Pirates
  • Kamogelo Sebelebele; 23 ans; Orlando Pirates

Calendrier

Voici quand jouera l'Afrique du Sud durant la Coupe du monde:

Classement

L'Afrique du Sud affrontera le Mexique, la Corée du Sud et la Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)

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