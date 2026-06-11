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Le Maroc à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

epa12454273 Moroccos national team poses for a photo before the 2026 FIFA World Cup CAF Qualifiers soccer match between Morocco and the Democratic Republic of the Congo in Rabat, Morocco, 14 October 2 ...
L'équipe du Maroc, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

Le Maroc à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Maroc lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5911.06.2026, 09:59

Le Maroc évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera le Brésil, Haïti et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierTabelle

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Maroc participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Yassine Bounou; 35 ans; Al-Hilal
  • Munir Mohamedi; 37 ans; RS Berkane
  • Ahmed Reda Tagnaouti; 30 ans; AS FAR

Défenseurs

  • Achraf Hakimi (C); 27 ans; Paris Saint-Germain
  • Noussair Mazraoui; 28 ans; Manchester United
  • Nayef Aguerd; 30 ans; Marseille
  • Zakaria El Ouahdi; 24 ans; Genk
  • Issa Diop; 29 ans; Fulham
  • Chadi Riad; 22 ans; Crystal Palace
  • Youssef Belammari; 27 ans; Al Ahly
  • Redouane Halhal; 23 ans; Mechelen
  • Anass Salah-Eddine; 24 ans; PSV Eindhoven

Milieux de terrain

  • Sofyan Amrabat; 29 ans; Real Betis
  • Ayyoub Bouaddi; 18 ans; Lille
  • Chemsdine Talbi; 21 ans; Sunderland
  • Azzedine Ounahi; 26 ans; Girona
  • Ismael Saibari; 25 ans; PSV Eindhoven
  • Samir El Mourabet; 20 ans; Strasbourg
  • Gessime Yassine; 20 ans; Strasbourg
  • Bilal El Khannouss; 22 ans; VfB Stuttgart
  • Neil El Aynaoui; 24 ans; Roma

Attaquants

  • Soufiane Rahimi; 30 ans; Al Ain
  • Brahim Díaz; 26 ans; Real Madrid
  • Abde Ezzalzouli; 24 ans; Real Betis
  • Ayoub El Kaabi; 32 ans; Olympiacos
  • Ayoube Amaimouni; 21 ans; Eintracht Frankfurt

Calendrier

Voici quand jouera le Maroc durant la Coupe du monde:

Tabelle

Le Maroc affrontera le Brésil, Haïti et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe C:

(leo/adapt. btr)

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