Le Maroc à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Maroc lors de la Coupe du monde 2026.
Le Maroc évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera le Brésil, Haïti et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Maroc participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Yassine Bounou; 35 ans; Al-Hilal
- Munir Mohamedi; 37 ans; RS Berkane
- Ahmed Reda Tagnaouti; 30 ans; AS FAR
Défenseurs
- Achraf Hakimi (C); 27 ans; Paris Saint-Germain
- Noussair Mazraoui; 28 ans; Manchester United
- Nayef Aguerd; 30 ans; Marseille
- Zakaria El Ouahdi; 24 ans; Genk
- Issa Diop; 29 ans; Fulham
- Chadi Riad; 22 ans; Crystal Palace
- Youssef Belammari; 27 ans; Al Ahly
- Redouane Halhal; 23 ans; Mechelen
- Anass Salah-Eddine; 24 ans; PSV Eindhoven
Milieux de terrain
- Sofyan Amrabat; 29 ans; Real Betis
- Ayyoub Bouaddi; 18 ans; Lille
- Chemsdine Talbi; 21 ans; Sunderland
- Azzedine Ounahi; 26 ans; Girona
- Ismael Saibari; 25 ans; PSV Eindhoven
- Samir El Mourabet; 20 ans; Strasbourg
- Gessime Yassine; 20 ans; Strasbourg
- Bilal El Khannouss; 22 ans; VfB Stuttgart
- Neil El Aynaoui; 24 ans; Roma
Attaquants
- Soufiane Rahimi; 30 ans; Al Ain
- Brahim Díaz; 26 ans; Real Madrid
- Abde Ezzalzouli; 24 ans; Real Betis
- Ayoub El Kaabi; 32 ans; Olympiacos
- Ayoube Amaimouni; 21 ans; Eintracht Frankfurt
Calendrier
Voici quand jouera le Maroc durant la Coupe du monde:
Tabelle
Le Maroc affrontera le Brésil, Haïti et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe C:
(leo/adapt. btr)
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