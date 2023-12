Ce club français a perdu à cause d'une règle improbable

Rennes pensait avoir égalisé au bout des arrêts de jeu face à Villarreal (2-3) jeudi en Europa League. Mais les Bretons ont pris une grosse douche froide.

Scénario complètement fou à Rennes jeudi soir. Les Bretons poussent dans les arrêts de jeu pour arracher l'égalisation à 3-3 face à Villarreal, un point qui leur permettrait de terminer premiers du groupe et d'être directement qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League.

Le temps additionnel va bien au-delà des 6 minutes fixées et les Français obtiennent un excellent coup franc à l'entrée des 16 mètres à la 100e minute (90+10). Enzo Le Fée se charge de le tirer, enroule sa frappe du pied droit et trouve la transversale de la cage espagnole. Le ballon revient directement dans les pieds de Le Fée, qui tente de trouver un coéquipier démarqué. L'action se poursuit et le cuir arrive dans les seize mètres devant Lorenz Assignon. Le jeune latéral rennais reprend la balle «comme elle vient» et l'expédie dans les filets de Villarreal d'un tir imparable. Tout le Roazhon Park explose de joie. Il croit que son équipe vient d'égaliser...

Le but annulé du Stade Rennais en vidéo 📺 Vidéo: extern / rest/blue Sport

Mais voilà: l'arbitre est alerté par la VAR et décide d'annuler le but. Chez les joueurs et le public rennais, c'est la consternation. D'autant plus que le directeur de jeu n'avait rien indiqué durant l'action et son juge de ligne n'avait pas levé son drapeau pour un éventuel hors-jeu. Pourtant, la VAR a très bien fait son travail: cette réussite a été annulée à juste titre à cause de la règle 13 du règlement du football établi par le board, l'IFAB. Celle-ci stipule pour les coups francs que:

«L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur»

Or, c'est ce qu'a fait Enzo Le Fée quand le ballon lui est revenu dessus juste après avoir heurté la barre transversale, cette dernière ne comptant pas comme une touche de balle. Résultat? Au lieu d'un goal pour les Français, cette action s'es transformée en coup franc pour Villarreal.

L'entraîneur de Rennes Julien Stéphan a reconnu après le match qu'il ne connaissait pas cette règle, tout comme l'arbitre principal apparemment, qui n'avait pas réagi sur le moment. «Moi aussi, je l’ai appris à ce moment-là. Pour être très honnête, je ne connaissais pas. Je connaissais la règle sur penalty. Je ne pensais pas que ça existait sur coup franc», a confié le coach breton.

Avec sa deuxième place du groupe derrière Villarreal, le Stade Rennais pourrait affronter Young Boys en barrages de cette Europa League (l'équivalent des 16e de finale). Un duel qui serait synonyme de retrouvailles pour l'ancien Bernois Fabian Rieder, transféré en Bretagne cet été.