Ce gardien fait exprès de prendre un rouleau et c'est un coup de génie!

Une scène cocasse a eu lieu dans le championnat de foot brésilien, où on a cru à une énorme boulette du gardien des Corinthians, Cassio. Mais c'est tout le contraire.

Certains fans et le coach des Corinthians de São Paulo sont sans doute passés très près de la crise cardiaque jeudi soir. La faute au gardien du club, l'expérimenté Cassio (36 ans). Flashback.

On joue la 75e minute du match de championnat brésilien entre les Corinthians et l'Atlético Mineiro, le score est de 1-1. Les visiteurs obtiennent un coup franc à environ 35 mètres de la cage adverse. Le tireur s'exécute, cherche la tête d'un coéquipier dans les seize mètres mais le ballon file directement vers le but. Et là, stupeur: au lieu de bloquer le ballon, Cassio s'écarte et le laisser entrer dans la cage!

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Devant ce qu'on croit être une énorme boulette ou un moment de folie, les joueurs de l'Atlético Mineiro n'osent même pas célébrer. Plutôt que de s'apitoyer et se mordre les gants, Cassio récupère énergiquement la balle dans ses filets et la pose à terre pour dégager aux six mètres, sans paraître le moins du monde perturbé par ce qu'il vient de se passer. Et il a bien raison!

En effet, l'arbitre avait indiqué un coup franc indirect, et c'est là toute la subtilité. Dans le cas d'un coup franc indirect, le ballon qui va directement dans le but sans qu'un joueur le touche donne un dégagement aux six mètres pour l'adversaire. Autrement dit: le tireur ne peut pas marquer directement.

En vieux roublard et fin connaisseur des règles, Cassio – ex-portier d'Eindhoven – a donc parfaitement joué le coup. Et ça a même fait sourire l'arbitre, lorsque des joueurs de Atlético Mineiro – moins au courant du règlement que le gardien des Corinthians – sont venus lui réclamer le but. Il les a renvoyés à leurs leçons en leur montrant le geste (bras au-dessus de la tête) qu'il avait fait avant la frappe, signifiant le coup franc indirect.

On comprend les frayeurs des fidèles des Corinthians sur le moment: le mythique club pauliste, sept fois champion du Brésil, est dans une situation délicate au classement: à cinq journées de la fin de la saison, il n'est que 14e, avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable. Mais si tous les joueurs ont autant de sang froid que leur gardien, l'opération maintien devrait bien se passer. (yog)