Riyad Mahrez (Manchester City), Marcelo Brozovic (Inter Milan) et Karim Benzema (Real Madrid) ont rejoint l'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite pille le football européen. Voici ses transferts

Après voir recruté d'illustres trentenaires, l'Arabie saoudite cible des joueurs plus jeunes, importants dans leur club. Voici tous les gros transferts réalisés cet été.

Plus de «Sport»

Karim Benzema 🇫🇷 35 ans

Malgré plusieurs blessures, Karim Benzema a inscrit 31 buts la saison dernière au Real Madrid, où il était indiscutable. Lauréat du dernier Ballon d'or.

Marcelo Brozovic 🇭🇷 30 ans

Finaliste de la dernière Ligue des champions avec l'Inter Milan, dont il était un pilier, le milieu était convoité par Barcelone. Il a choisi Ronaldo et Al-Nassr.

Jason Denayer 🇧🇪 28 ans

Outre des ennuis de santé, l'ex-défenseur de Lyon a payé cher d'avoir promené un tigre en laisse dans la rue. Il est encore régulièrement appelé en équipe de Belgique (35 sélections).

L'image qui a sapé la carrière de Denayer.

Moussa Dembélé 🇫🇷 27 ans

Grand espoir du football européen (Celtic, Fulham, Lyon, Atlético Madrid), l'avant-centre capitule et rejoint Al-Ettifaq à la demande de l'entraîneur Steven Gerrard.

Fabinho 🇧🇷 29 ans

Les autorités locales ont longtemps bloqué son transfert en raison de ses deux bouledogues français, une race interdite en Arabie saoudite. Mais Fabinho a bien signé à Al-Ittihad, malgré une offre importante du Bayern Munich. Le milieu défensif sort d'une saison difficile à Liverpool, comme toute son équipe, mais reste convoqué en équipe du Brésil.

Seko Fofana 🇨🇮 28 ans

L'icône du RC Lens, capitaine d'une équipe qui suscite un formidable engouement populaire, quitte le club au moment il dispute la Ligue des champions.

Roberto Firmino 🇧🇷 31 ans

Après huit saisons à Liverpool, l'avant-centre brésilien n'a pas donné suite aux appels du Real Madrid, qui lui offrait cinq millions d'euros par an.

Firmino reste une légende à Liverpool. Keystone

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 33 ans

Poumon, âme et capitaine de Liverpool pendant douze ans, l'international deviendra en Arabie saoudite le joueur anglais le milieu payé de l'histoire.

Jota 🇵🇹 24 ans

Le talent portugais quitte le Celtic après deux saisons à 33 et 29 buts. Il a décliné des offres de Premier League pour évoluer aux côtés de Benzema.

N’Golo Kante 🇫🇷 32 ans

Opéré des ischio-jambiers et en fin de contrat, le milieu de terrain espérait prolonger à Chelsea et reprendre sa place en équipe de France. Les Blues ne l'ont pas retenu, les Bleus ne l'attendent plus: malgré l'intérêt de Barcelone, Kanté a finalement rejoint Benzema à Al-Ittihad.

N'Golo Kanté. Keystone

Kalidou Koulibaly 🇸🇳 32 ans

Le défenseur de Chelsea, ex-pilier de Naples, reconnaît que l'argent et la religion ont pesé dans sa décision: «Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association Capitaine du Coeur au Sénégal.»

Rihad Mahrez 🇩🇿 32 ans

Régulièrement nominé aux Ballons d'or, l'ailier algérien avait encore toute sa place à Manchester City, où il enchaînait des saisons à 40 buts.

Mahrez vient de remporter la Ligue des champions. Keystone

Malcolm 🇧🇷 26 ans

Sa carrière a enfin décollé cette année au Zenit Saint-Pétersbourg (23 buts en 27 matchs). L'ex-attaquant du Barça vient de fêter sa première convocation avec le Brésil.

Sadio Mané 🇸🇳 31 ans

Deuxième au classement du dernier Ballon d'or, l'attaquant sénégalais ne s'est jamais intégré au Bayern Munich. Il a préféré Al Nassr à d'autres grands clubs européens.

Sadio Mané. Keystone

Edouard Mendy 🇸🇳 31 ans

Le gardien sénégalais, vainqueur de la Ligue des champions 2022, n'était plus titulaire à Chelsea.

Sergej Milinkovic-Savic 🇷🇸 28 ans

Son nom a circulé dans toute l'Europe pendant de nombreuses années, à chaque fois qu'un grand club cherchait un milieu de terrain. Mais la Lazio a mis du temps à le lâcher.

Sergej Milinkovic-Savic. Keystone

Ruben Neves 🇵🇹 26 ans

De tous les départs vers l'Arabie saoudite, il est probablement le plus troublant. Le milieu international portugais le reconnaît lui-même: «Ce transfert met toute ma famille à l'abri.» Neves touchera 25 millions d'euros par an, plus que ne lui ont jamais proposé Manchester United, Arsenal, Newcastle ou Barcelone (entre autres courtisans).

Allan Saint-Maximin 🇫🇷 26 ans

Roi du dribble et de la cavalcade, l'ailier français est souvent blessé. Il quitte Newcastle pour Al Ahli, deux clubs détenus par le même fond saoudien.

Saint-Maximin, l'homme des grands espaces. Keystone

Alex Telles 🇧🇷 30 ans

L'ex latéral de Manchester United est encore appelé en équipe du Brésil, où il vient de disputer quinze minutes.