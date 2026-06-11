La Côte d'Ivoire à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026.
La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Côte d'Ivoire participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Yahia Fofana; 25 ans; Çaykur Rizespor
- Mohamed Koné; 24 ans; Charleroi
- Alban Lafont; 27 ans; Panathinaikos
Défenseurs
- Ousmane Diomande; 22 ans; Sporting CP
- Ghislain Konan; 30 ans; Gil Vicente
- Wilfried Singo; 25 ans; Galatasaray
- Odilon Kossounou; 25 ans; Atalanta
- Christopher Opéri; 29 ans; İstanbul Başakşehir
- Guéla Doué; 23 ans; Strasbourg
- Emmanuel Agbadou; 28 ans; Beşiktaş
- Evan Ndicka; 26 ans; Roma
Milieux de terrain
- Jean Michaël Seri; 34 ans; Maribor
- Seko Fofana; 31 ans; Porto
- Franck Kessié (C); 29 ans; Al-Ahli
- Ibrahim Sangaré; 28 ans; Nottingham Forest
- Parfait Guiagon; 25 ans; Charleroi
- Christ Inao Oulaï; 20 ans; Trabzonspor
Attaquants
- Ange-Yoan Bonny; 22 ans; Inter Milan
- Simon Adingra; 24 ans; Monaco
- Yan Diomande; 19 ans; RB Leipzig
- Elye Wahi; 23 ans; Nice
- Oumar Diakité; 22 ans; Cercle Brugge
- Amad Diallo; 23 ans; Manchester United
- Nicolas Pépé; 31 ans; Villarreal
- Evann Guessand; 24 ans; Crystal Palace
- Bazoumana Touré; 20 ans; TSG Hoffenheim
Calendrier
Voici quand jouera la Côte d'Ivoire durant la Coupe du monde:
Classement
La Côte d'Ivoire affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:
(leo/adapt. btr)
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