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La Côte d'Ivoire à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Ivory Coast players pose for a team photo ahead of the Africa Cup of Nations quarterfinal soccer match between Egypt and Ivory Coast, in Agadir, Morocco, Saturday, Jan. 10, 2026. (AP Photo/Mosa ...
L'équipe de Côte d'Ivoire, ici lors d'un match de la Coupe d'Afrique des nations 2025.Image: keystone

La Côte d'Ivoire à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0611.06.2026, 10:06

La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Côte d'Ivoire participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Yahia Fofana; 25 ans; Çaykur Rizespor
  • Mohamed Koné; 24 ans; Charleroi
  • Alban Lafont; 27 ans; Panathinaikos

Défenseurs

  • Ousmane Diomande; 22 ans; Sporting CP
  • Ghislain Konan; 30 ans; Gil Vicente
  • Wilfried Singo; 25 ans; Galatasaray
  • Odilon Kossounou; 25 ans; Atalanta
  • Christopher Opéri; 29 ans; İstanbul Başakşehir
  • Guéla Doué; 23 ans; Strasbourg
  • Emmanuel Agbadou; 28 ans; Beşiktaş
  • Evan Ndicka; 26 ans; Roma

Milieux de terrain

  • Jean Michaël Seri; 34 ans; Maribor
  • Seko Fofana; 31 ans; Porto
  • Franck Kessié (C); 29 ans; Al-Ahli
  • Ibrahim Sangaré; 28 ans; Nottingham Forest
  • Parfait Guiagon; 25 ans; Charleroi
  • Christ Inao Oulaï; 20 ans; Trabzonspor

Attaquants

  • Ange-Yoan Bonny; 22 ans; Inter Milan
  • Simon Adingra; 24 ans; Monaco
  • Yan Diomande; 19 ans; RB Leipzig
  • Elye Wahi; 23 ans; Nice
  • Oumar Diakité; 22 ans; Cercle Brugge
  • Amad Diallo; 23 ans; Manchester United
  • Nicolas Pépé; 31 ans; Villarreal
  • Evann Guessand; 24 ans; Crystal Palace
  • Bazoumana Touré; 20 ans; TSG Hoffenheim

Calendrier

Voici quand jouera la Côte d'Ivoire durant la Coupe du monde:

Classement

La Côte d'Ivoire affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:

(leo/adapt. btr)

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