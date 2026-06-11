L'équipe de Côte d'Ivoire, ici lors d'un match de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Image: keystone

La Côte d'Ivoire à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026.

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La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Côte d'Ivoire participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Yahia Fofana; 25 ans; Çaykur Rizespor

Mohamed Koné; 24 ans; Charleroi

Alban Lafont; 27 ans; Panathinaikos Défenseurs Ousmane Diomande; 22 ans; Sporting CP

Ghislain Konan; 30 ans; Gil Vicente

Wilfried Singo; 25 ans; Galatasaray

Odilon Kossounou; 25 ans; Atalanta

Christopher Opéri; 29 ans; İstanbul Başakşehir

Guéla Doué; 23 ans; Strasbourg

Emmanuel Agbadou; 28 ans; Beşiktaş

Evan Ndicka; 26 ans; Roma Milieux de terrain Jean Michaël Seri; 34 ans; Maribor

Seko Fofana; 31 ans; Porto

Franck Kessié (C); 29 ans; Al-Ahli

Ibrahim Sangaré; 28 ans; Nottingham Forest

Parfait Guiagon; 25 ans; Charleroi

Christ Inao Oulaï; 20 ans; Trabzonspor Attaquants Ange-Yoan Bonny; 22 ans; Inter Milan

Simon Adingra; 24 ans; Monaco

Yan Diomande; 19 ans; RB Leipzig

Elye Wahi; 23 ans; Nice

Oumar Diakité; 22 ans; Cercle Brugge

Amad Diallo; 23 ans; Manchester United

Nicolas Pépé; 31 ans; Villarreal

Evann Guessand; 24 ans; Crystal Palace

Bazoumana Touré; 20 ans; TSG Hoffenheim

Calendrier

Voici quand jouera la Côte d'Ivoire durant la Coupe du monde:

Classement

La Côte d'Ivoire affrontera l'Allemagne, Curaçao et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:

(leo/adapt. btr)